В больнице Днепра 4 месяца живет брошенная малышка без имени (фото)

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В детской областной больнице Днепра фактически с рождения живет крошечная девочка, которую бросили горе-родители. У нее до сих пор нет имени – только фамилия. Об этом NNS узнал из постов волонтера Александры Совы-Тимощенковой, которая постоянно помогает детям. Опекает девушка и эту малышку.

Кроху просто оставили в роддоме. Она появилась на свет 20 января 2020 года с некоторыми отклонениями – а именно, с гидроцефалией. Родители бросили свою дочь, даже не дав ей имени.

У девочки есть только фамилия – Булкина. Так ее все и называют.

Малышка за свою коротенькую жизнь перенесла уже несколько операций. Ей установили ликвор-отводящий шунт. Средства на лечение собирали всем миром.

Медперсонал в отделении выхаживает ребенка. И врачи, и медсестры прикипели к этой крохе и стали ее семьей. Они очень любят Булкину и заботятся о ней, как о своем ребенке, несмотря на высокую загруженность. Ее часто берут на руки и даже выносят гулять на улицу.

И волонтеры, и медики очень надеются, что у Булкиной появится настоящая семья. И не понимают, как можно было бросить такую принцессу…