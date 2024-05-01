1 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

1 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 1 травня. Всесвітній день любові. День весни і праці. Православні вшановують пам’ять пророка Єремії, а також сьогодні третій день Страсного тижня – триває підготовка до Великодня. Залишилося 244 дні до Нового року. Це середа, і на цей день припадає 798-й день повномасштабної війни в Україні.

1 травня – яке сьогодні церковне свято

1 травня в церковному календарі – день пам’яті пророка Єремії. Святий давньоєврейський пророк, один із чотирьох великих старозавітних пророків. Він жив на 600 років раніше Різдва Христового. Господь покликав Єремію до пророчого служіння, коли йому було 15 років. Юнак спершу відмовлявся бути пророком, але Господь пообіцяв завжди бути з ним. Протягом 23 років Єремія пророкував, викриваючи юдеїв, які забули про Бога та поклонялися ідолам. Він пророкував біля воріт міста, в храмі та всюди, де збиралися люди. Йому відповідали насмішками, лаяли його й навіть намагалися вбити.

1 травня у світі

День весни і праці

Щороку 1 травня у всьому світі відзначається День весни і праці. З початком другого весняного місяця зникають зимові холоди, а повітря наповнюється не тільки теплом, а особливими весняними ароматами. День збільшується, природа оживає, людина сповнюється новими силами та наснагою.

Всесвітній день любові

День глобальної любові традиційно святкується в багатьох країнах світу 1 травня. Це свято поєднує усіх, кому близька любов одне до одного, до дітей, до природи, до усього живого, до свободи, до планети Земля. Заснував Global Love Day Фонд Любові у 2004 році.

А також:

EuroMayDay — це щорічний політичний день дій проти дискримінації та нестабільності, який відзначається 1 травня, одночасно з Днем весни і праці

День директорів шкіл

День народження поштової марки

Міжнародний день соняшника

День порятунку носорога

Хто святкує іменини 1 травня

Акакій, Єремій, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.

Талісманом людини, народженої 1 травня, є нефрит. Напівдорогоцінний камінь, якого дуже шанують на Сході. В Давньому Китаї нефрит називали символом безсмертя.

Традиції, заборони і прикмети 1 травня

Святого Єремію просять захисту від злих людей, а також допомоги в польових і городніх роботах.

1 травня – Велика середа Страсного тижня. Цього дня згадують, як Юда зрадив Христа за 30 срібняків і грішницю, яка омила ноги Ісуса. У церкві востаннє читають молитву з поклонами під час літургії – потім вони скасовуються до свята Трійці. Також цього дня прийнято йти до церкви сповідатися.

Крім того, наші пращури цього дня обов’язково йшли до храму і там молилися, щоб був великий урожай ягід, фруктів і овочів. Потім йшли у поле і кланялися на три сторони світу, крім півночі. Тоді починали сіяти городину.

Добре зробити генеральне прибирання в будинку.

Що не можна робити 1 травня:

Не можна давати нічого в борг — як гроші, так і речі.

Заборонено сваритися з рідними.

Не варто лихословити та ледарювати.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

З цього дня вже можна висаджувати різні овочі. У минулі часи вважалось, що, якщо початок травня теплий, то в кінці обов’язково буде холодно, і навпаки. Це час ранніх гроз. На початку травня цвіте в’яз, аґрус, зеленіє чорна смородина.

Народні прикмети радять 1 травня садити розсаду і сіяти – вважається, що все посаджене дасть гарний урожай.

Крім того:

похмуро 1 травня — зима буде морозною;

під час сходу сонця ясне небо — до спекотного літа;

мурахи метушаться в мурашнику — чекайте на дощ;

ясна погода — така ж буде тоді, як будуть збирати пшеницю.

1 травня в історії

Визначні події

381 — Східноримський імператор Феодосій І Великий скликав Другий Вселенський (Перший Константинопольський) собор, який фактично завершив формування державної християнської церкви. Учасники собору — ієрархи лише східної частини імперії.

1497 — Мученицькою смертю від татар загинув митрополит Київський Макарій. Нетлінні мощі святого покояться у Володимирському соборі.

1707 — Королівство Англія, Уельс та Королівство Шотландія об’єднані в одну державу — Королівство Великої Британії.

1840 — у Великій Британії з’явилася в продажу перша у світі поштова марка — «Чорний пенні»

1943 — Німецькі нацисти вчиняють масове вбивство 9000 євреїв з гетто в м. Бродах на Львівщині.

1966 — студент Георгій Москаленко і робітник Віктор Кукса вночі встановили на даху головного корпусу Київського інституту народного господарства український національний прапор

1993 — Внаслідок сутичок у Москві на Жовтневій площі і площі Гагаріна 579 осіб отримали поранення (з них 251 — співробітники міліції).

1999 — тіло британського альпініста Джорджа Меллорі знайдено на горі Еверест через 75 років після його зникнення в 1924 році.

2009 — у Швеції легалізовано одностатеві шлюби.

Народилися 1 травня

1920 — Нонна Копержинська, українська і радянська актриса театру і кіно.

1930 — Левко Колодуб, український радянський композитор, педагог, музично-громадський діяч.

1942 — Анатолій Алексєєв, український філолог

1945 — Василь Зінкевич, український співак, народний артист України

1951 — Григорій Шумейко, актор і режисер львівського театру імені Заньковецької, народний артист України.

1961 — Андрій Овчинников, український хокеїст.

Померли 1 травня

1951 — Климентій (Шептицький), Блаженний Католицької Церкви, церковний діяч і архімандрит монахів Студійського уставу, захисник Української греко-католицької церкви

1990 — Оксана Супрун, український скульптор

1994 — Айртон Сенна, бразильський автогонщик, триразовий чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1, один з найкращих гонщиків за всю історію Формули-1. Потрапив у аварію в повороті «Тамбурелло» під час проведення Гран-прі Сан-Марино

2000 — Стів Рівз, актор («Геркулес», «Останні дні Помпеї», «Дуель Титанів»).

2011 — Володимир Литвиненко, український художник південно-руської мистецької школи, заслужений художник України. Помер у віці 80-ти років.

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