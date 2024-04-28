Вбиті у Німеччині українці були військовими – їх зарізав росіянин,«Z-патріот»

Вбиті у Німеччині українці були військовослужбовцями, які проходили реабілітацію у місцевій клініці. Після важких поранень вони не могли захищатися.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко. Також подробиці жахливого вбивства оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко, передають Новини України – НСН.

Нагадаємо, як ми повідомляли раніше, подвійне вбивство сталося 27 квітня у другій половині дня у німецькому містечку Мурнау (земля Баварія). Росіянин убив двох українських громадян на території місцевого торгівельного центру.

Повідомлялося, що від тяжких травм 36-річний чоловік помер на місці, ще один 23-річний українець помер у лікарні того ж вечора, хоча й було вжито екстрених реанімаційних заходів.

У ході розшуку того ж вечора неподалік місця злочину було затримано 57-річного підозрюваного, який виявився громадянином РФ. Триває слідство.

Вбиті у Німеччині українці були військовими

За даними Гончаренка, обидва вбитих українця були військовослужбовцями, які проходили лікування у Німеччині.

А за словами українського військового журналіста Андрія Цаплієнка, нападником був місцевий Z-патріот, який відкрито підтримував російську агресію та демонстративно носив відповідну символіку.

Також Цаплієнко повідомив, що українські військові мали серйозні поранення кінцівок, тому вони не змогли дати відсіч російському фашисту.

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