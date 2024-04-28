Росіянин вбив двох українців на території ТЦ у Німеччині – поліція

Росіянин вбив двох українців на території ТЦ у Німеччині. Вбивство сталося у місті Мурнау. Підозрюваного вже затримали.

Про це повідомляє поліція Німеччини, передають Новини України – НСН.

За даними правоохоронців, в суботу, 27 квітня 2024 року, на території торгівельного центру в Мурнау виявили двох чоловіків з ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий потерпілий, віком 23 роки, помер у лікарні того ж вечора. У результаті невідкладних розшукових заходів було затримано підозрюваного. Під керівництвом прокуратури II Мюнхена кримінальна поліція почала розслідування моторошного подвійного вбивства.

У суботу о 17:20 в оперативний центр Південної поліції Верхньої Баварії надійшло повідомлення про двох важко поранених чоловіків у Мурнау, Бургграбен. Негайно повідомили екстрену службу, яка на місці змогла встановити, що один із чоловіків уже помер від серйозних травм. Другий чоловік, який спочатку був знайдений із дуже серйозними травмами, також помер після того, як був доставлений у найближчу лікарню, незважаючи на негайні реанімаційні заходи.

Росіянин вбив двох українців на території ТЦ у Німеччині

У рамках негайно розпочатих розшукових заходів того ж вечора неподалік від місця злочину за домашньою адресою було виявлено та затримано 57-річного підозрюваного. Підозрюваний є громадянином Росії.

Обидва вбиті – громадяни України віком 23 та 36 років. Вони мешкали в районі Гарміш-Партенкірхен.

За виявленими фактами прокуратура невідкладно подала клопотання про арешт 57-річного підозрюваного. Сьогодні йому мають обрати запобіжний захід. Вірогідно це буде тримання під вартою.

Точний перебіг подій, передумови та мотиви вбивства встановлюються поліцією.

Правоохоронці шукають свідків.

Ще новини України і світу: Для українців у Німеччині змінилися правила та розмір допомоги у 2024 році – що треба знати

Читайте також: «Чому б вам не переїхати на захід України?» – у Німеччині почалися проблеми з прийомом біженців

Крім того ми писали: Вбивство підлітка на станції фунікулера в Києві: працівник УДО штовхнув хлопця і той загинув