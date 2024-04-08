Вбивство підлітка на станції фунікулера в Києві: працівник УДО штовхнув хлопця і той загинув

Моторошне вбивство на станції фунікулера в Києві сталося 7 квітня. Підліток порізав шию і помер на місці. Вчора у соціальних мережах повідомлялося, що неповнолітній хлопець загинув в результаті конфлікту з ровесником. Але з’ясувалося, що до вбивства причетний правоохоронець – працівник Управління державної охорони.

Про це повідомили у ДБР, передає НСН.

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом вбивства неповнолітнього хлопця на станції фунікулера в Києві. З’ясувалося, що нападник працює у правоохоронних органах, а саме в Управлінні державної охорони (УДО). Цей орган підпорядкований президенту та підконтрольний Верховній Раді.

Слідство встановило, що ввечері 7 квітня між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім юнаком виник конфлікт. Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й зазнав смертельного порізу шиї. Неповнолітній помер на місці.

Затриманого правоохоронця вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків.

Зараз проводиться комплекс оперативно-слідчих дій. Затриманому готуються оголосити підозру в навмисному вбивстві — ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув’язнення.

В УДО розповіли, що призначили внутрішнє службове розслідування. Запевняють, що надають всю необхідну допомогу правоохоронним органам та всіляко сприятимуть слідству.

Відомо, що загиблий хлопець на ім’я Максим навчався у футбольній академії. Тут вчора повідомили, що увечері до Максима з друзями підійшов чоловік у військовий формі, який нахабно себе поводив.

Потім той штовхнув Максима зі спини і юнак впав на скло, яке перерізало йому сонну артерію.

У соціальних мережах ввечері 7 квітня писали, що конфлікт стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря.

У «Київпастрансі» о 20-й годині повідомляли про призупинення руху через «хуліганський випадок», не надавши жодних інших подробиць.

Телеграм-канали опублікували відео, на якому видно одного хлопця, який лежить нерухомо біля стіни, а поряд з ним — інший, який криком повторює: «Я убив, я убив». Другого хлопця намагаються заспокоїти інші юнаки.

На фотографії, опублікованій згодом, видно, що тіло першого хлопця накрили поліетиленом.

«Київ Оперативний» повідомив, що компанія з 9 неповнолітніх розпивала слабоалкогольні напої й вирішила проїхатися на фунікулері. У двері вагона за ними зайшов чоловік, який до всіх чіплявся, нецензурно висловлювався та запитував підлітків, «чи готові вони захищати батьківщину?».

За даними Tелеграм-каналу, загиблий юнак виходив з вагона фунікулера останнім. Тоді до нього підійшов згаданий чоловік і сказав, що «перевірить як Максим готовий захищати Україну», почав його штовхати, внаслідок чого хлопець впав і головою розбив скло та порізав шию.

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