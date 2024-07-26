19 липня сталося вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваний зробив заяву після того, як суд обрав йому запобіжний захід у цій справі.

Про це повідомляють “Новини України – НСН”. з посиланням на РБК-Україна.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон не визнав своєї вини. На запитання журналістів він заявив, що “не знає” як ставиться до колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Також він стверджував, що “нічого не робив” із вбитою громадською діячкою.

При цьому 18-річний хлопець відмовився коментувати своє ставлення до неонацистських рухів, оскільки він нібито “не готовий публічно висловлювати свої думки щодо цього питання”.

Журналісти попросили підозрюваного прокоментувати його ставлення до Росії.

“Я ставлюся не до Росії, як до окремої держави, тому що я історією Росії цікавився дуже поверхово. Я можу прокоментувати, як я ставлюся до Путіна, до всього режиму. Ставлюся до нього максимально негативно”, – відповів він.

Також хлопець розповів, що він “замовляв схожі окуляри та панамку, які зображені на фото підозрюваного”.

Вбивство Фаріон – підозрюваний зробив заяву після рішення суду про його арешт

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