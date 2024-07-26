Момент вбивства Фаріон не потрапив на відео: які докази є у правоохоронців – все, що відомо

Момент вбивства Фаріон не потрапив на відео. Але в розпорядженні у правоохоронців є відео, де, як вони заявляють, хлопця видно за декілька секунд до нападу і одразу після. Нагадаємо, 18 річного підозрюваного у цій справі затримали вчора у Дніпрі. Сьогодні молодику оголосили про підозру.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо на цей момент.

Затриманому у справі щодо вбивства Фаріон оголосили про підозру

Затриманому у справі щодо вбивства громадської діячки, екс-нардепа Ірини Фаріон оголосили підозру. Йому інкримінують умисне вбивство.

Про це повідомив заступник генерального прокурора Антона Войтенка під час брифінгу.

На даний час погоджено повідомлення про підозру особі, яка була вчора затримана у місті Дніпро, за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство, – сказав він

Крім того, прокурори подали до Галицького суду міста Львів клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Очікується, що сьогодні йому оберуть запобіжний захід.

Саме на такому запобіжному заході будуть прокурори наполягати в суді – зазначив Войтенко

Момент вбивства Фаріон не потрапив на відео

Камера відеоспостереження не зафіксувала момент вбивства. Однак, є відео, на якому видно, як підозрюваний одягає рукавички перед замахом. Фаріон у мить вбивства очікувала таксі з валізою та дамською сумочкою. Підозрюваний підійшов на відстань не більше 2 метрів. Після злочину видно, як він біжить. Ігор Клименко наголосив, що ніхто із мешканців сусідніх будинків не повідомив правоохоронцям про підозрілу особу, яка тривалий час перебувала під будинком мовознавиці, попри те, що підозрюваний виділявся своїм повнішим виглядом.

На цьому відео – підозрюваний в районі будинку Фаріон

А тут поліція показує відео за хвилину до вбивства і коментує його

На місці вбивства Ірини Фаріон знайшли спортивну гільзу розміром 9 на 18 міліметрів. У МВС наголосили, що це не бойовий патрон. Про це під час брифінгу 26 липня повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Встановлено, що партія таких патронів надійшла в Україну у 2017 році. Зараз ведеться розслідування щодо місця придбання конкретного патрона. За словами міністра, поліція оперативно виїхала на місце злочину після отримання виклику. Слідчі провели кілька експериментів та встановили послідовність дій підозрюваного. Під час розслідування допитано 900 свідків, зібрано понад 9000 тисяч зображень з камер спостережень. Встановлено та відпрацьовано понад 80 осіб схожих по фотороботу.

Ми були на місці злочину, бачили, де лежало тіло, і де знаходився підозрюваний. За цей тиждень, ми встановили повністю хронометраж і таймінг життя даного хлопця протягом цих 10 днів, що він готувався до скоєння злочину. На місці злочину знайдена спортивна гільза розміром 9 на 18, це не бойова. Патрони поступили в Україні в 2017 році, встановлюють, де її придбали, — пояснив Клименко.

Як поводився підозрюваний до вбивства Фаріон

Під час розслідування допитано 900 свідків, зібрано понад 9000 тисяч зображень з камер спостережень. Встановлено та відпрацьовано понад 80 осіб схожих по фотороботу. 9 липня затриманий оселився у Львові через Booking. 14 липня орендував другу квартиру, а 18 липня, напередодні вбивства, орендував вже третє помешкання квартиру. Після прибуття у Львів підозрюваний отримав на Новій пошті речі, які сам собі надіслав з Дніпра. У ці речі він переодягнувся перед вбивством. 21 липня, через два дні після вбивства, підозрюваний з’явився на залізничному вокзалі та виїхав поїздом у Дніпро. Затримали його 25 липня о 13:00 на 8 поверсі будинку у Дніпрі, де він проживав з мамою. Коли мати вийшла з квартири, спецназ увірвався у помешкання.

Прощальний лист і пошук нових жертв

Підозрюваний у вбивстві Фаріон шукав інформацію про інших публічних осіб. Він готував наступні вбивства – про це повідомили на брифінгу МВС виходячи з пошукових запитів підозрюваного.

Зокрема, тут повідомили, що хлопець шукав інформацію про Макса Бужанського.

Макс Бужанський — це проросійський політик, народний депутат України.

Судячи з усього, він міг стати наступною жертвою вбивства.

Також він написав прощальний лист. Але не відправив його.

Прошу пояснити батьку, що я приховував це все заради їхньої ж безпеки, – йдеться у листі

Тож, за попередньою інформацією, батько нічого не знав про те, чим займається хлопець. Він зараз служить у війську.

Мама підозрюваного теж нічого не знала. Вона веде звичайний спосіб життя, працює в одному з навчальних закладів.

Тому, я думаю, що попередньо, вона не знала чим він займається, – сказав глава МВС Ігор Клименко під час брифінгу

Мамі хлопець сказав, що він поїхав зовсім в інше місто.

Ми перше, що запитали маму – чи знає вона, де був її син. Вона сказала, і це був не Львів. Наразі встановлюємо ще місце, де він міг гіпотетично навчатися стрілецькій справі, – зазначив Клименко

Хлопець сказав мамі, що «поїхав по справі в інше місто, відпочивати». Наразі перевіряють інформацію, чи мав злочинець спільників у Львові.

Тут поліція коментує прощальний лист підозрюваного і ймовірний пошук нових жертв.

Брифінг правоохоронців нижче.

Момент вбивства Фаріон не потрапив на відео: які докази є у правоохоронців – все, що відомо

Нагадаємо, 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний хлопець. Як повідомив Ігор Клименко, є достатньо доказів, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. Розслідування тривало 139 годин безперервної роботи великої команди правоохоронців, включаючи оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів та співробітників СБУ.

Встановлено, що 18-річний підозрюваний – мешканець Дніпра. Готуючись до злочину, він орендував щонайменше три квартири у Львові.

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