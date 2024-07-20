Вбивство Фаріон – тривають пошуки стрілка, вже є кілька версій

19 липня сталося вбивство Фаріон Ірини. У колишню нардепку стріляв невідомий. Пізніше вона померла в лікарні. Що відомо на ранок 20 липня.

“Новини України – НСН” розповідають все, що відомо про вбивство Фаріон на ранок 20 липня.

Замах на Ірину Фаріон, смерть у лікарні

19 липня невідомим було здійснено замах на екс-нардепа Ірину Фаріон біля її будинку у Львові. З пораненням голови її одразу госпіталізували та проперували. Врятувати діячку не вдалось, Ірина Фаріон померла. За словами мера Львова, “медики зробили все можливе, але поранення було несумісне з життям”.

Після того, як стало відомо про смерть Фаріон, справу перекваліфікували на “умисне вбивство”. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Перші подробиці розслідування

20 липня вночі, голова МВС Ігор Клименко під час брифінгу розповів про те, що вдалось дізнатись правоохоронцям за кілька годин розслідування злочину.

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За його словами, до розслідування вбивства Ірини Фаріон залучена практично вся поліція Львова та частина поліції Львівської області. Також на місці працюють групи з Києва на чолі із заступником керівника Національної поліції та заступником керівника СБУ.

Вбивство готувалося заздалегідь

Як розповів Клименко під час брифінгу, стрілець готувався заздалегідь.

“Це не спонтанне вбивство. Скільки він готувався – два тижні чи тиждень, час покаже”, – сказав він.

Основні версії

Основними версіями злочину є громадська та політична діяльність, особиста неприязнь. Слідчі перевіряють й інші версії та мотиви злочину, зокрема замовне вбивство.

Не відкидається “російський слід”

Крім того, за словами Клименка не відкидаєтьться і “російський слід”.

“Ми аналізуємо всі чутки, перевіряємо, всю інформацію перевіряємо, в тому числі ту інформацію, що проходила через проросійські Telegram-канали”, – зазначив він.

Що відомо про стрілка та зброю, з якої було вбито Фаріон

Ігор Клименко повідомив, що слідство дізналось і про те, що підозрюваний кілька днів перебував біля будинку Ірини Фаріон.

“Про цього чоловіка наразі нічого не відомо. Ми намагаємось встановити, що це за люди були, чи людина. Дійсно, ми можемо підтвердити, що кілька днів ця людина знаходилась в цьому одязі, який ви бачили у ЗМІ. Ця людина дійсно знаходилась біля будинку Ірини Фаріон у визначений час”, – сказав Клименко.

Також міністр повідомив, що відомо про зброю, з якої стріляли у Фаріон.

“Відомо калібр. Гільза знайдена. Після розтину, після проведення судово-медичної експертизи ми будемо мати додаткову інформацію, але на все потрібен час”, – сказав Ігор Клименко.

Джерело: РБК-Україна.

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