Росія готує ядерний удар по заходу України? Що кажуть експерти

У ЗМІ з’явилася інформація про те, що Росія нібито готує ядерний удар по заходу України. Нібито про таке попереджає британська розвідка і закликає готувати населення західних регіонів країни. Таку вірогідність прокоментували експерти.

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО України Олександр Литвиненко у інтерв’ю The Times висловив думку, що Путін може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо його армія буде розбита. Тим часом британський The Telegraph лякливо розмірковує, чи не спровокує Кремль дозвіл на використання зброї класу НАТО для завдання ударів по цілях на території РФ.

Також нагадаємо, що останнім часом Кремль знову активізувався у своїх погрозах влаштувати ядерний Апокаліпсис.

Так, спочатку, спілкуючись із журналістами перед Петербурзьким міжнародним економічним форумом (ПМЕФ), Путін пообіцяв використати всі засоби, включно з ядерною зброєю, якщо виникне загроза суверенітету й територіальній цілісності Росії.

А за тиждень до цього заступник голови російського МЗС Сєрґєй Рябков зробив припущення стосовно перегляду ядерної доктрини Росії через «неприйнятні дії» США й НАТО:

Виклики, які множаться внаслідок неприйнятних і ескалаційних дій США та їхніх союзників у НАТО, безперечно, ставлять перед нами на повен зріст питання про те, як базові документи у сфері ядерного стримування можуть бути більшою мірою погоджені з поточними потребами.

Крім того, нещодавно в ефірі російського пропагандиста Соловйова, який давно є ротом Кремля, прозвучав заклик вдарити по Яворівському полігону.

Росія готує ядерний удар по заходу України? Чи є така загроза реальною? Що кажуть експерти

Думка військового експерта Ігоря Романенка

Військовий експерт Ігор Романенко нагадує, що подібні погрози від Путіна лунають вже не в перший раз.

Якщо об’єктивно аналізувати ситуацію, то зараз зовсім не той час, коли Росії було б доцільно застосовувати ядерну зброю. По-перше – вони наступають, тому звичайним конвенційним озброєнням вирішують питання. По-друге – з військової точки зору, використання ядерного озброєння на лінії зіткнення, спричинить чимало проблем у тієї сторони, яка її застосує, а це дуже важкі наслідки, – каже генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу у 2006-2010 роках Романенко

Він додав, якщо Росія застосує ядерну зброю проти України, то отримає жорстку реакцію від наших союзників.

Американці вже висловилися на цю тему. Якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю проти України, то вони знищать у відповідь усі структури збройних сил РФ, які знаходяться на території України. Причому зроблять це конвенційною зброєю (яка підлягає контролю з точки зору міжнародних договорів). Тобто це дуже суттєва заява – лишається вірити, що американці саме так і зроблять. Але нам потрібно готуватися до можливих ризиків, – зауважив аналітик

Але цивільне населення підготувати варто

Романенко додав, що росіяни давно використовують на фронті заборонені та шкідливі гази проти наших бійців. Українським захисникам доводиться використовувати протигази та різні засоби захисту. Вони готові до можливої небезпеки.

А ось інформацію про можливу ядерну загрозу потрібно доводити саме цивільним українцям, які проживають у західних регіонах.

Людям потрібно розповідати, як саме діяти в умовах ядерної загрози, де шукати укриття, як себе поводити та убезпечити. Таку роботу потрібно виконувати, цивільне населення має бути готовим до можливих викликів та наслідків, – сказав військовий експерт

Якою може бути мета удару по тилу

Росіяни вважають, що там проходять основні логістичні маршрути, якими нам постачають озброєння та військову техніку. Тому окупанти хочуть зробити це місце непридатним для проживання та перебування людей, і відповідно, обірвати усі можливі логістичні маршрути. Адже район з радіаційним забрудненням потрібно буде оминати. Гадаю, що саме у цьому росіяни бачать військовий сенс, – зазначає Ігор Романенко

Що робити?

За словами військового експерта, враховуючи постійні ядерні загрози від Росії, нам потрібно більш тісно працювати з нашими міжнародники партнерами, нагадувати їм, що свого часу Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на міжнародну підтримку.

Було б дуже добре разом з нашими американськими, французькими та британськими партнерами зробити спільну заяву щодо можливого використання Росією ядерної зброї по Україні, з наголосом на те, що до агресора будуть застосовані дуже і дуже відчутні заходи, – зауважує Ігор Романенко

Військовий експерт додає, що саме зараз генсек НАТО Єнс Столтенбер демонструє прозорість стану ядерних боєголовок. Це потрібно робити, щоб нарешті змусити Росію та Путіна відчути справжню силу.

Альянс має продемонструвати свою готовність дати відсіч. Вони вже провели навчання щодо Калінінградській області, де за даними розвідки, знаходиться до 100 ядерних російських боєголовок. Схожі навчання варто проводити та оцінювати обстановку і щодо окупованих територій на Донбасі та у Криму. Нагадаю, що свого часу американці говорили, що можуть нанести удари конвенційною зброєю, такі можливості у них є. Тобто все це реально, щоб показати росіянам, як може діяти коаліція ядерних держав, які підписали, наприклад, Будапештський меморандум, – каже Ігор Романенко

Він додає, якщо Росія використає ядерну зброю проти України, то США навряд чи будуть застосовувати ядерну зброю у відповідь. У них є можливість розбити конвенційною зброєю усі російські війська, які знаходяться за межами РФ.

Яка вірогідність удару

Експерт не виключає, що попередження про можливе використання ядерної зброї Росією по заходу України може так і залишитися попередженням.

В умовах війни, ми маємо опрацьовувати всі можливі сценарії, а передусім найгірший з них. На мою думку, зараз росіяни не підуть на використання ядерної зброї, їм це недоцільно на 95%. Але, як відомо, Путін непередбачуваний. Він бачить, що вікно можливостей, яке для нього на пів року відкрили американці, потроху зачиняється. Але ніхто не знає, що може стрільнути у хворій голові диктатора, може трапитися будь-що, – підсумовує Ігор Романенко

Думка співробітниці Центру Белфера Гарвардської школи Кеннеді Мар’яни Буджерин

Умови, за яких Росія може застосувати ядерну зброю, прописані в Основах державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування, ухвалених 2020 року.

В коментарі ZN.UA співробітниця Центру Белфера Гарвардської школи Кеннеді Мар’яна Буджерин зазначила, що формально ця доктрина є досить консервативною й передбачає застосування ядерної зброї у виняткових випадках. На сьогодні це можливо за таких умов.

По-перше, Росія отримує достовірну інформацію про старт балістичних ракет, які атакують її територію або територію її союзників.

По-друге, противник застосовує проти Росії та її союзників ядерну зброю або інші види зброї масового ураження.

По-третє, противник діє проти російських критично важливих державних або військових об’єктів, що може зірвати дії у відповідь російських ядерних сил.

По-четверте, на Росію відбувається напад із застосуванням звичайної зброї, яка ставить під загрозу існування держави.

Ймовірно, росіяни внесуть поправки до ядерної доктрини та знизять поріг застосування ядерної зброї, — припускає Мар’яна Буджерин

Водночас погрози застосувати ядерну зброю, які впродовж останніх місяців озвучує Путін та інші російські чиновники, вже давно вийшли далеко за межі нинішньої ядерної доктрини РФ. Традиційно адресатами цих погроз є не лише Україна, а й США, НАТО, Захід. Раніше росіяни почасти досягали своєї мети, оскільки ядерний шантаж упливав на час постачання західної зброї, умови її застосування, готовність лідерів країн-членів НАТО запросити Україну до Альянсу…

Цілком імовірно, що й цього разу мета ядерного шантажу полягає в тому, щоб, по-перше, натиснути на Захід, аби той припинив фінансувати й озброювати Україну. По-друге, посіяти розкол усередині Заходу: глави одних країн, побоюючись використання Росією ядерної зброї, закликатимуть Київ до переговорів із Москвою з подальшим заморожуванням збройного конфлікту або підписанням миру на російських умовах, а лідери інших держав казатимуть, що Путін блефує і необхідно й далі підтримувати боротьбу українського народу.

Путін підвищує ставки своєю ядерною риторикою, оскільки відчуває слабкість противника: успіх правих і ультраправих партій на виборах до Європарламенту, парламентські вибори в ряді країн, президентська кампанія в США — усе це вносить елементи нестабільності у внутрішньополітичне життя Заходу. І Путін намагається скористатися цими можливостями, — зазначає Мар’яна Буджерин

Формально ядерна доктрина РФ поширюється на ядерні держави, а не на такі, як Україна, — неядерні. Часті заяви Москви про те, що Росія нібито воює не з Україною, а з «колективним Заходом», можливо, серед іншого є й спробою підготувати підґрунтя для майбутнього застосування ядерної зброї. Але Мар’яна Буджерин на сьогодні не бачить «тригера з боку Заходу, який підштовхнув би Путіна до застосування ядерної зброї. Захід дуже обережний у своїх діях і намагається не дати йому приводу для цього».

Застосування ядерної зброї — нетривіальний хід. Які політичні цілі Росії можуть виправдати його? Застосування на фронті ТЯО матиме обмежений військовий ефект. А от його політичним наслідком може стати криза у відносинах Москви з Пекіном і Делі, які на сьогодні займають вигідну для Росії позитивно-нейтральну позицію щодо російсько-української війни. Якщо Кремль завдасть ядерного удару по українському місту, це призведе до того, що НАТО фактично вступить у війну на боці України, — аналізує ситуацію Мар’яна Буджерин

Що може втримати Путіна?

Утримати Путіна від рішення застосувати ядерну зброю міг би не лише страх перед ударом у відповідь із боку Вашингтона, а й позиція Пекіна і Делі. Проте чи зацікавлені Китай та Індія в тому, щоб відмовити Путіна від застосування ядерного арсеналу? Про це розмірковує у своєму матеріалі Володимир Кравченко, оглядач відділу міжнародної політики ZN.UA

Він пише, що дві згадані азійські країни публічно виступають проти використання навіть самої риторики ядерних погроз, хоча, можливо, готові заплющити очі на застосування Москвою ТЯО: там давно прораховують варіанти, за яких застосування ядерної зброї не призведе до загальної ядерної війни. До такої реакції Китай та Індію підштовхують прагматичні інтереси у відносинах як із Заходом, так і з Глобальним Півднем. Однак завдання ядерного удару по Україні означатиме, що Росія перейшла червону лінію. І вимагатиме жорсткої реакції її союзників, а отже, Пекін і Делі повинні будуть публічно відсторонитися від Москви.

Китай отримує колосальні прибутки від торгівлі зі США та ЄС. Але він втратить американський і європейський ринки, якщо не відреагує на потенційний ядерний удар Росії по Україні. А застосування РФ ядерної зброї може спровокувати США розмістити вже свою ядерну зброю на Тайвані або в інших країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону, щоби зберегти баланс сил, — а це вже не в інтересах Пекіна. До того ж країни Глобального Півдня розглядають ядерну зброю як зброю колонізаторів. І в цій ситуації підтримати країну, що завдала ядерного удару, означатиме для Пекіна й Делі втрату авторитету серед країн Глобального Півдня.

Хоча з огляду на багато чинників Китай має значно більший вплив на Росію, ніж Індія, не варто перебільшувати стримувальні можливості Пекіна. Професор Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка Сергій Галака впевнений, що «в ситуації, коли перед Путіним постане екзистенційне питання існування тієї Росії, яку він будує, існування його режиму, позиція Китаю не буде визначальною в ухваленні рішення завдати ядерного удару».

Пекін і Делі можуть бути не зацікавлені в застосуванні Москвою ядерної зброї, яка має цінність як засіб стримування та залякування. Але вони цілком можуть бути зацікавлені в тому, щоб Росія й далі погрожувала ядерною зброєю Заходу, — це послабить останній і дасть змогу Китаю й Індії посилити свої позиції у світі. Але на словах вони, звісно, продовжать виступати проти застосування ядерної зброї, — своєю чергою сказав доцент Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка Віктор Константинов

Тому за нинішньої ситуації дуже важливо, щоби Сполучені Штати повторили свої попередження щодо завдання удару конвенційними засобами по російських військових цілях у разі, якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні. В цій ситуації мовчати — тільки збільшувати ризики для нашої країни, Європи, всього світу.

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