У Львові стріляли в Фаріон – вона у важкому стані (відео)

У Львові стріляли в Фаріон 19 липня. Екснардепка вижила – але вона у важкому стані.

Про це повідомила речниця партії Свобода Христина Равлюк, передають «Новини України – НСН».

Вона в лікарні, стан важкий. Наразі нікого не затримували, проводяться відповідні слідчі дії, – сказала речниця Свободи

Поліція Львівської області підтвердила, що у Львові зловмисник стріляв у громадську діячку, проте її імені не назвала.

Фаріон було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови.

Повідомлення про стрілянину правоохоронці отримали 19 липня о 19:30, це сталося на вулиці Масарика.

У Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція, до якої задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення місця перебування та затримання стрільця.

У Львові стріляли в Фаріон: відео

На місці замаху багато поліції та величезна калюжа крові.

Донька Ірини Фаріон повідомила, що про замах на матір дізналася з телеграм-каналів. Зараз вона поспішає до лікарні.

Суспільне також показало кадри з місця, де скоїли замах на Фаріон.

Замах на Фаріон прокоментував начальник Львівської ОВА Максим Козицький:

На жаль, це правда. У Львові вчинили замах на мовознавицю та політикиню Ірину Фаріон. За останніми даними від медиків, Ірина Дмитрівна перебуває у важкому стані в одній з лікарень міста. Вона у реанімації. Їй надають всю необхідну допомогу, – написав він

Ігор Клименко теж прокоментував подію:

Напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя. Поліція, інші необхідні служби працюють на місці стрільби. Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження. Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини. Якщо у вас є будь-яка інформація про обставини скоєння цього злочину, повідомляйте поліції. Ці дані мають бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені, – написав він

В мережі опублікували фото Ірини Фаріон з лікарні.

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