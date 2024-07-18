18 липня сталася ДТП у Львові за участю маршрутки, яка врізалася в опору електропередач. Постраждали двоє людей.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.

“На проспекті Червоної Калини, 60 сталася ДТП з потерпілими. Рух в напрямку Сихова перекритий. Внаслідок ДТП є обрив електромережі”, – йдеться у повідомленні патрульних.

ДТП у Львові 18 липня – маршрутка влетіла в електроопору, є поранені

Пізніше керівниця управління охорони здоров’я Львівської міської ради Марта Матюшко розповіла, що через аварію травми отримали двоє людей – чоловік та жінка.

“У 76-річної жінки закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана голови. Також госпіталізований 60-річний чоловік, в ньому відкрита черепно-мозкова трамва, стан – стабільний”, – розповіла вона.

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