18 липня сталася ДТП у Львові за участю маршрутки, яка врізалася в опору електропередач. Постраждали двоє людей.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.
“На проспекті Червоної Калини, 60 сталася ДТП з потерпілими. Рух в напрямку Сихова перекритий. Внаслідок ДТП є обрив електромережі”, – йдеться у повідомленні патрульних.
ДТП у Львові 18 липня – маршрутка влетіла в електроопору, є поранені
Пізніше керівниця управління охорони здоров’я Львівської міської ради Марта Матюшко розповіла, що через аварію травми отримали двоє людей – чоловік та жінка.
“У 76-річної жінки закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана голови. Також госпіталізований 60-річний чоловік, в ньому відкрита черепно-мозкова трамва, стан – стабільний”, – розповіла вона.
Ще новини України: «Такого ще не було»: Львів під атакою блискавок – виникли пожежі, влучило в енергооб’єкти (фото, відео)