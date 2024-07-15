«Такого ще не було»: Львів під атакою блискавок – виникли пожежі, влучило в енергооб’єкти (фото, відео)

Львів під атакою блискавок був увечері 14 липня. Гроза накоїла лиха не тільки у самому місті, а й в області. Сталися влучання в енергооб’єкти, виникли пожежі. Прямо над головами у людей горіли, зокрема, лінії електропередач. Місцеві кажуть, що ніколи раніше не бачили такого.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про негоду на Львівщині.

Буревій накрив Львів і область увечері 14 липня після спекотного дня. В один момент небо змінило колір і стало яскраво-червоним, а чорна хмара швидко закривала його. Піднявся сильний вітер, можна було побачити навіть смерчі. Розпочався дощ.

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав мешканців залишатися у безпечних місцях.

Але багато людей перебували на вулиці і знімали моторошну красу. Фото і відео з’явилися у місцевих телеграм-каналах.

Львів під атакою блискавок

Під час грози десятки блискавок били одночасно з різних боків. А гуркіт грому тривав майже постійно, не припиняючись. Місцеві кажуть, що такої грози не пам’ятають.

На інфографіці нижче кількість блискавок, яку фіксували на Львівщині під час грози.

Жовті з червоним обідком кружечки — це нові блискавки, а помаранчеві — давніші за вчорашні.

Можна було побачити, як блискавки б’ють в землю. Але, на жаль, не тільки в землю.

Через грозу в різних районах міста виникли пожежі та було зафіксовано перепади напруги в електромережі. Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

ДСНС ліквідовувала займання, які виникли в результаті влучання блискавок на вулицях Вашингтона, Кобилиці, Городоцькій, Трускавецькій. Без світла тимчасово залишились будинки приватного сектору.

На вулиці Трускавецькій удар блискавки спричинив пожежу у полі. Спершу повідомлялося, що горить поле, але згодом з’ясувалося, що загорілася закинута дерев’яна будівля. Пожежники, які прибули на місце, не одразу змогли дістатися до місця загоряння.

Мешканці мікрорайону Левандівка повідомили, що від удару блискавки спалахнув трансформатор або електропідстанція. У прилеглих районах Рясне та Білогорща почалися проблеми з електроенергією. Мешканці скаржились на перепади напруги.

Влучання в енергооб’єкт зафіксували на відео.

А на вулиці Кобилиці у Львові загорілися електромережі.

Внаслідок замикання повітряної лінії електропостачання без світла тимчасово залишились будинки приватного сектору та будинки 2-х поверхової забудови довкола вулиці Кобилиці, – йдеться у повідомленні заступника мера

Повідомляється про займання будинку в Рудному.

Міський голова Андрій Садовий скликав оперативний штаб.

Вранці 15 липня Львівська міська рада повідомила про влучення блискавки у трамвайно-тролейбусне пересічення і зміни у русі комунального транспорту через ліквідацію наслідків негоди.

Зараз працівники замінюють трамвайно-тролейбусне пересічення на перехресті пр. Чорновола – пр. Свободи. Попередньо зранку сюди влучила блискавка. Відтак тролейбус 33 тимчасово не курсує, а трамваї 6 та 7 курсують за зміненими маршрутами. Враховуючи те, що негода триває, як і вимкнення світла, роботи по заміні пересічення трамвайно-тролейбусної мережі триватимуть довше, ніж зазвичай. Просимо львів’ян врахувати це при плануванні подорожей, пасажирів обирати альтернативний транспорт, а власників приватних авто не заважати роботі аварійних бригад служби ЛКП “Львівелектротранс”.Через негоду ремонтні роботи можуть тривати довше, – йдеться у повідомленні

Як стало відомо, блискавка тричі влучала у мережу «Львівелектротрансу».

Були пошкоджені елементи мережі по вулиці Городоцькій, пізніше на Хуторівці. А вже зранку сталося найвідчутніше, третє ураження блискавкою на перехресті проспектів Чорновола та Свободи.

На відео з камер спостереження третє влучання.

Гроза наробила лиха і в області. Користувачі соцмереж повідомили, що трасу Львів-Шегині завалило деревами.

У Мостиськах сильний вітер позривав дахи з будинків.

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