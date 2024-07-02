Окупанти вдарили по центру Херсона: загинула жінка, 10 поранених – серед них комунальники (відео)

Окупанти вдарили по центру Херсона 2 липня. На жаль, є жертва і багато поранених. Серед постраждалих комунальники.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на Херсонську ОВА і прокуратуру.

За даними прокуратури, 2 липня близько 11:30 військові армії рф здійснили черговий обстріл Херсона з реактивної артилерії. Внаслідок атаки загинула співробітниця державної установи.

Станом на 13:00 також відомо про 10 людей, які постраждали через ворожі обстріли обласного центру.

У Херсонській ОВА повідомляють, що російська армія вбила 54-річну жінку.

Також повідомляється, що у центральній частині міста під удар ворога потрапили комунальники. 63-річна працівниця отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. У її колеги, 53-річної жінки, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.

Також нині у лікарні перебуває 54-річний чоловік з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами.

У Корабельному районі міста на подвірʼях власних осель постраждали двоє чоловіків.

У 80-річного потерпілого – контузія, уламкові поранення грудної клітини, руки, ноги, вибухова та черепно-мозкова травми. У херсонця, 65 років, діагностували контузію, вибуховою та черепно-мозкові травми.

Ще двоє потерпілих – 52-річний чоловік та 56-річна жінка, які самостійно звернулися до лікарні з вибуховими травмами.

Усі поранені – під наглядом херсонських лікарів, їм надають необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено житлові будинки, транспорт, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Окупанти вдарили по центру Херсона: відео наслідків

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