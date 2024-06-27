Під бомбами, БПЛА і артвогнем: росіяни вбили 2 і поранили 52 цивільних на прифронтових територіях за добу

Росіяни вбили 2 і поранили 52 цивільних на прифронтових територіях за добу. Серед поранених є діти. Під бомбами, ударами дронів і артвогнем були 8 областей України, які регулярно потерпають від ворожого терору. Росіяни гатили по домівкам людей, школам, лікарням, дитячим садочкам, знищуючи міста і села.

«Новини України – НСН» зібрали інформацію від військових адміністрацій в регіонах щодо ворожих атак за добу 26-27 червня. Публікуємо фото наслідків терору росіян.

На прифронтових територіях за добу є загиблі, багато поранених і руйнувань

Донеччина

Тут 1 загибла людина і 17 поранених

Вчора під обстрілами були:

Покровський район. У Курахівській громаді пошкоджено приватний будинок у Кураховому і будівлі підприємства у Вовченці. У Гродівці зруйновано господарчу споруду.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Торецьку 1 людина загинула і 7 поранено, пошкоджено 6 будинків і 2 інфраструктурні об’єкти. Також у Нью-Йорку 1 людина поранена і пошкоджено 1 будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків і багатоповерхівка.

Сьогодні:

Рано вранці росіяни скинули авіабомбу на Селидове — поранення отримали 6 людей, у тому числі двоє підлітків; пошкоджено 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 3 адмінбудівлі і 4 автомобіля.

Крім того, під обстріл потрапило Ясенове Покровської громади — там поранено людину, пошкоджено підприємство.

Також надійшла інформація про пораненого чоловіка у Гірнику Курахівської громади та двох поранених жінок у Нью-Йорку Торецької громади.

Росіяни продовжують бити по мирним жителям області — і, на жаль, їм регулярно вдається вбити або поранити наших людей. Залишатися на Донеччині — небезпечно! Евакуюйтесь! – закликають мешканців

Всього за добу з лінії фронту на Донеччині евакуйовано 230 людей, у тому числі 28 дітей.

Фото наслідків ворожих атак по Донеччині

Херсонщина

На Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 18 – дістали поранення, з них – 2 дитини.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Михайлівка, Янтарне, Антонівка, Новоолександрівка, Берислав, Садове, Новокаїри, Томарине, Качкарівка, Олександрівка, Веселе, Тягинка, Ольгівка, Іванівка, Миколаївка, Золота Балка, Кізомис, Білозерка, Придніпровське, Комишани, Львове, Осокорівка, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Зафіксовано влучання в промисловий об’єкт, магазин, складське приміщення гуманітарного штабу та газопровід. Внаслідок обстрілів пошкоджені господарські споруди, гаражі та атомобілі.

У прокуратурі уточнюють, що внаслідок скидання вибухівки на цивільну автівку у Херсоні п’ятеро людей дістали поранень, серед них двоє підлітків.

26 червня близько 19:00 військові армії рф скинули вибухівку з дрона на цивільну автівку у Херсоні.

Поранення різного ступеню важкості отримали п’ятеро людей, серед яких дві сестри 12-ти та 15-ти років. Всіх постраждалих госпіталізовано, їм надається медична допомога.

А вже сьогодні російські війська атакували FPV-дроном цивільну автівку у Нововоронцовці на Херсонщині.

Постраждали двоє людей: 62-річний чоловік та жінка. Їх доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями рук.

Харківщина

На Харківщині 13 поранених за добу

26 червня ворог обстрілював:

м. Харків – тут внаслідок потрапляння КАБ пошкоджено будівлю цивільного підприємства. Інформація про постраждалих не надходила.

Харківський район, м. Дергачі. Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 65 будинків, господарчі споруди, торговельний центр, автомобілі. Постраждали 12 осіб: 5 осіб госпіталізовані до медичного закладу, 7 отримали гостру реакцію на стрес (із них троє дітей), від госпіталізації відмовились.

У прокуратурі уточнюють, що за даними слідства, 26 червня близько 15:35 війська рф здійснили удари з авіації по м. Дергачі. Ворожі атаки прийшлись по приватному житловому сектору: зазнали часткових руйнувань та пошкоджень будинки, господарчі приміщення. Серед поранених троє неповнолітніх — двоє хлопчиків 12 та 15 років і 17-річна дівчина

Харківській район, Липецька громада, с. Мале Веселе. Внаслідок обстрілу КАБом травмовано чоловіка, госпіталізовано до медичної установи, стан стабільний.

Протягом доби ворог завдавав ударів по м. Куп’янськ. Унаслідок ворожого обстрілу ракетами УМПБ-Д30 пошкоджено будинок, господарчі споруди. У с. Петропавлівка внаслідок влучання двох ворожих КАбів пошкоджено адмінбудівлю. Без постраждалих.

Наслідки обстрілів на Харківщині: фото

Миколаївщина

На Миколаївщині двоє постраждалих.

Увечері, 26 червня, о 18:45 та 19:23 під ворожими артилерійськими обстрілами була Куцурубська громада Миколаївського району.

Також учора о 21:53 артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади.

Зранку в Миколаївському районі внаслідок збиття ракети її уламки впали на трасу.

В результаті чого поранення отримав водій вантажівки та пошкоджено його автомобіль. Також сталося ДТП, в якій постраждав інший водій

Дніпропетровщина

Тут від ворожих атак потерпає Нікопольщина. Поранено 1 людину.

Вдень 26 червня було сім обстрілів зі ствольної артилерії та п’ятнадцять застосувань фпв-камікадзе.

Під вогнем росіян були Нікополь і населені пункти Марганецької, Червоногригорівської та Покровської сільської громад.

Під час денного вибуху фпв-камікадзе травми отримала мешканка Нікополя 2006-го року народження. Дівчині надали допомогу, лікуватиметься вдома.

Загалом, понівечено п’ять приватних будинків, господарча споруда, дві теплиці, об’єкти інфраструктури, лінії газо- та електромережі. Внаслідок обстрілів сталося декілька займань сухої трави, які було ліквідовано пожежниками.

Вночі росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії.

Понівечено п’ять багатоповерхових будинків, ліцей, дитячий садок, закинута будівля та два легкових автомобілі.

Вранці окупанти атакували населені пункти Марганецької громади – здійснили артилерійський обстріл та скерували фпв-камікадзе. Також зафіксовано активність ворожих фпв-камікадзе в межах Покровської сільської громади.

Фото наслідків обстрілів Нікопольщини

Сумщина

На Сумщині 1 людина отримала поранення.

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Внаслідок обстрілу Середино-Будської громади отримав поранення місцевий житель громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 5 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська та Білопільська громади.

Запоріжжя

Впродовж доби окупанти 295 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів.

Ворог завдав авіаційний удар по Новоандріївці.

111 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

6 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.

177 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Луганщина

Щоразу, коли наша робоча група їде до прифронтових сіл, вмовляємо місцевих виїхати. Кожному розповідаємо, яку допомогу надамо при евакуації. Після загострення ситуації бажаючі почали з’являтися. Але більшість все ж залишається у своїх понівечених ворогом домівках у Невському, Макіївці, Новолюбівці. Учора їм привезли хліб і продуктові набори, надані Красноріченською громадою та волонтерами, – кажуть у Луганській ОВА

Тут розповідають:

По Куземівці, Стельмахівці, Макіївці та Невському росіяни за добу вдарили 87 разів. Артилерійських обстрілів завдано 38. Тричі Невське було обстріляне з “Градів”.

На Куп’янському напрямку противник атакував поблизу Стельмахівки. Двома бомбами загарбники вдарили по Надії. Ситуація там залишається напруженою.

На Лиманському ворог концентрує свої зусилля поблизу Греківки, Макіївки і Невського, де відбулося близько 80 відсотків від усіх атак. Також агресор вдарив чотирма КАБами по Серебрянському лісу.

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