Ворог обстріляв 9 прифронтових областей: вбив 3 і поранив 11 цивільних людей за добу

Ворог обстріляв 9 прифронтових областей за добу. Вбив 3 і поранив 11 цивільних мешканців. Серед поранених – працівник ДСНС і медики. Росіяни продовжують застосовувати цинічну тактику повторних ударів.

Про це Новини України – НСН дізналися з повідомлень військових адміністрацій у регіонах.

Ворог обстріляв 9 прифронтових областей: деталі

Харківщина

На Харківщині за добу росіяни вбили одну людину і поранили чотирьох.

Вночі 9 червня ворог обстріляв с. Борова в Ізюмському районі. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Вчора о 18.00 під обстрілом було с. Дворічанське Куп’янський район. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала жінка.

О 16:33 росіяни обстріляли Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Нова Казача, внаслідок обстрілу горіли будинок та гараж.

О 15:58 під ударом опинився Чугуївський р-н, Стросалтівська ТГ, с. Хотімля. Тут окупанти поцілили у навчальний заклад. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин, будівлю селищної ради, два приватних будинки. Загинув чоловік. Поранені дві жінки.

Об 11:00 гатили по м. Куп’янськ – під ударом було приватне підприємство. Внаслідок обстрілу горів дах котельні.

А о 09:21 під вогнем опинився Харківський район, Циркунівська громада, с. Руські Тишки. Унаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено вікна, покрівлю та фасад будівлі амбулаторії.

Донеччина

На Донеччині одна людина загинула і ще одна поранена внаслідок ворожих обстрілів.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Ямпіль, Ямполівка, Терни і Зарічне. У Костянтинівській громаді пошкоджено 11 будинків: 6 у Марковому і 5 у Миколаївці. У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 8 об’єктів.

Бахмутський район. У Торецькій громаді 1 людина загинула і 3 будинки пошкоджено у Нью-Йорку; 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджено у Північному; пошкоджено 4 будинки у Неліпівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. У Сіверську зруйновано будинок.

Херсонщина

На Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 – дістали поранення.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Гаврилівка, Берислав, Зміївка, Томина Балка, Білозерка, Бургунка, Республіканець, Дудчани, Антонівка, Токарівка, Велетенське, Михайлівка, Іванівка, Чайкине, Садове та місто Херсон.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 13 приватних будинків. Також було зафіксоване влучання в автомобілі.

В одному з населених пунктів Білозерської громади окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик.

У водія діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшер теж звернулася за медичною допомогою. Обох евакуювали в безпечне місце.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині ворог продовжує тероризувати Нікопольщину. Тут один поранений за добу.

Протягом вчорашнього дня запфіксовано один обстріл зі ствольної артилерії та вісім застосувань фпв-камікадзе. росіяни атакували Нікополь і населені пункти Мирівської, Червоногригорівської, Покровської сільської та Покровської міської громад.

Під час вчорашньої ранкової повторної атаки БпЛА важкі поранення отримав працівник ДСНС.

Загалом, понівечено шість приватних будинків, гараж, об’єкт інфраструктури, мікроавтобус. Знищено вантажний автомобіль.

Надвечір росіяни знову атакували населені пункти Покровської сільської громади за допомогою фпв-камікадзе.

А вже сьогодні вранці росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії та скерували на місто і населений пункт Мирівської громади шість фпв-камікадзе.

Люди залишились неушкодженими.

Загалом, понівечено п’ять приватних будинків, комунальне підприємство, гараж, лінія електромережі.

Запоріжжя

Впродовж доби окупанти 429 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

181 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Залізничне, Малинівку, Святопетрівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку.

13 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку.

235 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Надійшло одне повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 59 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Есманьська, Великописарівська, Кролевецька, Новослобідська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів. Обстрілу зазнала Есманьська громада: ворог бив з мінометів (11 вибухів).

Про постраждалих і руйнування не повідомляється.

Чернігівщина

Вчора, 8 червня, ворог знову завдав ударів по Чернігівщині. Внаслідок обстрілу у деяких населених пунктах зазнали руйнування житлові будинки, техніка, адміністративна будівля та лінія електропередач. Всього в області пролунало більше 50 вибухів.

П’ять населених пунктів були обстріляні з міномету 120 калібру в Семенівській громаді.

В Миколаївці в наслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю, приватний будинок та лінію електропередач.

В Сновській громаді ворог з міномету 120 калібру обстріляв Містки.

В населеному пункті Пушкарі Новгород-Сіверської громади ворог з артилерії 152 калібру обстріляв центр села. В результаті обстрілу зруйновано приватний будинок. Всього пролунало 16 вибухів.

Миколаївщина

8 червня 2024 року о 12:20 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада Миколаївської області. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Луганщина

На Луганщині окупанти обстріляли з мінометів та зі ствольної артилерії Невське, Стельмахівку та Куземівку.

По Невському та Куземівці вони вдарили з реактивних систем залпового вогню. По Новоєгорівці – некерованими авіаційними ракетами.

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