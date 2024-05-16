Масовий терор прифронтових територій: 9 загиблих і 53 постраждалих цивільних за добу у 6 областях

Ворог здійснює масовий терор прифронтових територій. Ситуація загострилася останнім часом. Лише за добу у шести областях України 9 загиблих і 53 постраждалих цивільних мешканців.

Новини України – НСН зібрали інформацію з офіційних джерел по кожній з областей, де були постраждалі люди сьогодні і вчора.

Масовий терор прифронтових територій

Харківщина

Тут за добу 13 постраждалих і 3 загиблих людей.

Постраждали троє жінок у місті Чугуєві, також постраждала 84-річна мирна мешканка села Богуславка.

У селі Графське загинула жінка 87 років. Ще одна 72-річна жителька загинула у місті Вовчанськ. Також у Вовчанську поранений 70-річний чоловік.

У Харкові поранено 2 чоловіків: 20 та 40 років.

У селі Колісниківка Куп’янського району внаслідок обстрілу травмовано 55-річну жінку.

У самому Куп’янську внаслідок вибуху боєприпасу загинув 50-річний чоловік

У Дергачівській громаді, у полі внаслідок влучання «Ланцету» у трактор отримав поранення 25-річний тракторист.

У Малоданилівській селищній громаді внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю гуртожитку, амбулаторію загальної практики сімейної медицини та будинок. Постраждали 4 працівники медустанови.

Донеччина

На Донеччині 6 поранених та 2 загиблих за добу

Сьогодні зранку ворог завдав удару по території одного з державних вугледобувних підприємств на Донеччині. Поранено 6 шахтарів. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.

У Покровському районі 2 людини загинули у Карлівці Новогродівської громади.

Херсонщина

На Херсонщині 1 загиблий і 23 поранених

Сьогодні ворог завдав авіаудару по селу Високе, що на Бериславщині.

Через “прильоти” пошкоджено будівлю магазину, два приватні будинку, а також знищено автомобіль. Постраждали пʼятеро людей.

Травми, несумісні з життям, отримав чоловік. Орієнтовно, загиблому було 45 років.

Ще один чоловік, 39 років, отримав важкі поранення – вибухову травму, поранення ока та передпліччя.

У 71-річної жінки медики діагностували контузію. Також до лікарні доставили двох чоловіків, 1983 та 1961 років народження.

Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.

Вчора 19 людей дістали поранення, коли росіяни скинули три бомби на центр Херсона.

Сумщина

На Сумщині 1 загибла і 1 поранена людина за добу.

Протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

В Есманській громаді внаслідок обстрілу з РСЗВ загинула 1 цивільна жінка.

В Дружбівській громаді отримала поранення 1 людина теж внаслідок обстрілу з РСЗВ.

Дніпропетровщина

2 загиблих і 1 поранений за добу.

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинуло двоє людей. Відомо, що вони були залізничниками. Ще один чоловік отримав поранення.

Запоріжжя

Тут 3 поранених.

На Запоріжжі під ворожим вогнем перебувало 7 населених пунктів. Унаслідок застосування ворогом засобів вогневого ураження поранені 3 цивільні особи. Пошкоджені приватні житлові будинки.

Миколаївщина

За добу 6 поранених.

У Миколаєві балістичною ракетою ворог влучив в об’єкт цивільної інфраструктури. Унаслідок удару відбулась пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна, дах та фасад багатоповерхового будинку, магазину, автосалонів та приватні автомобілі. Поранень зазнали 6 людей.

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