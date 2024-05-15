Окупанти скинули три бомби на центр Херсона: 18 поранених, серед них дитина

Окупанти скинули три бомби на центр Херсона вдень 15 травня. Багато постраждалих і руйнувань. Оприлюднено фото і відео наслідків.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Херсонську ОВА і ДСНС.

Центр Херсона. Посеред дня три російські авіабомби вдарили по житловому кварталу. Характерно для терористів – атакували людські оселі та цивільну інфраструктуру, – йдеться у повідомленні начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна

Пошкоджено вісім багатоповерхівок, пʼять приватних будинків, медзаклад, дві школи, а також потрощено автівки й господарчу споруду.

На цю хвилину відомо, що вісімнадцятеро херсонців – отримали поранення. Наймолодшому травмованому – лише 15, а найстаршій – 98 років.

Про кожного і кожну нині турбуються наші медики. Троє містян отримали важкі травми, за їх життя продовжують боротися лікарі, – додав Прокудін

За даними ДСНС, Через влучання виникло дві пожежі у багатоквартирних будинках за різними адресами, їх вдалося швидко ліквідувати. Ще в одному будинку було заблоковано людей.

Рятувальники врятували трьох дітей та жінку й передали їх медикам.

Так виглядає центр Херсона після бомбардування: фото, відео

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