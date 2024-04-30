Харків 30 квітня знову під бомбами: серед загиблих і поранених залізничники

Харків 30 квітня знову під бомбами. Бомби скидали на цивільну інфраструктуру і житлові квартали. На жаль, є постраждалі і жертва.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на Харківську ОВА, міську раду Харкова, Укрзалізницю та місцеві ЗМІ.

Окупанти вдарили 30 квітня по Холодногірському та Київському районах Харкова. Влучання було по цивільній інфраструктурі. Зафіксовані удари біля паркової зони.

В ОВА розповіли, що Харків другий день поспіль під ворожими обстрілами. За попередньою інформацію, сьогодні ворог вдарив по Харкову КАБами.

Під час сьогоднішнього ворожого удару вже є підтверджена інформація про одного загиблого цивільного і дев’ятьох поранених.

Виникла масштабна пожежа.

Під час удару по Київському району Харкова РФ влучила у гаражний кооператив, згоріли автівки, – повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов

Місцеві ЗМІ повідомили, що у Холодногірському районі Харкова від удару російської авіабомби загинув юнак, якому за чотири дні мало виповнитись 26 років. Його звали Олександром. Він та ще четверо поранених – працівники підприємства цивільної інфраструктури, були на зміні на своїх робочих місцях.

Про це повідомив журналістам на місці влучання начальник Слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов, передав кореспондент Харків Times.

Зазначається, що загиблий знаходився у будиночку, розташованому поруч із місцем влучання авіабомби, його вбило уламком.

Харків 30 квітня знову під бомбами – постраждали залізничники

Маємо сумну звістку з Харкова. Внаслідок обстрілу є втрати у родині залізничників, – повідомили в Укрзалізниці 30 квітня

Тут повідомляють, що загинув монтер колії Олександр Кот 1998 року народження.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, зобов’язуємося забезпечити фінансову та соціальну підтримку його синові і родині, – запевняють колеги

Ще одну залізничницю поранено, їй надається вся необхідна медична допомога.

Це черговий цілеспрямований удар ворога по цивільний залізничній інфраструктурі.

Продовжуємо рух та завжди пам’ятатиме наших хоробрих колег! – йдеться у повідомленні

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