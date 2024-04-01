У Харкові зруйнована вже майже вся критична інфраструктура, вночі ворог знову бомбив місто

У Харкові зруйнована вже майже вся критична енергетична інфраструктура. Ворог не припиняє атакувати мегаполіс.

Російська армія зруйнувала практично всю комунальну та приватну енергетичну інфраструктуру Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у інтерв’ю LIGA.net, передає НСН.

За його словами, Росія хоче залякати мешканців міста, але це неможливо.

Терехов зазначив, що за два роки великої війни були різні загрози, починаючи з диверсантів у самому Харкові.

Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйновано практично всю критичну енергетичну інфраструктуру, приватну також розбито. Був час, коли з практично двохмільйонного міста залишалося 300 000, — сказав Терехов

Мер наголосив, що ситуація для енергетичної галузі в місті дуже важка.

Однак ніхто не опускає руки. У нас цілодобово працюють пункти незламності. За два дні останнього блекауту після обстрілів туди прийшли 28 000 харків’ян. У школах безкоштовно годують людей. За рік видали 10 мільйонів порцій їжі. Ми переживали і складніші часи – переживемо й ці, – заявив він

Ворог не припиняє атаки на Харків і область

Внаслідок атаки КАБами по Харкову цієї ночі горів транспорт, є руйнування будівель освітньої установи, гуртожитку та житлового будинку.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Так, о 22:28 у Харкові внаслідок російських ударів керованими авіабомбами горіли два автобуси, вантажівка та легкове авто. Було частково зруйновано будівлю освітньої установи, пошкоджено дах гуртожитку та житловий будинок. Минулося без постраждалих.

Поліція і прокурори працюють на місцях ударів КАБами по Харкову.

Окрім обласного центру, російські війська протягом 31 березня обстріляли близько 15 населених пунктів Харківщини. Під артилерійським та мінометним вогнем перебували Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Козача Лопань, Огірцеве, Харків, Борщова, Вовчанськ, Петропавлівка, Котлярівка, Чернещина, Першотравневе.

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