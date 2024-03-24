У Харкові зруйновані всі підстанції і теплоелектроцентраль: чи планується евакуація

У Харкові зруйновані всі підстанції, а також теплоелектроцентраль внаслідок масштабних ударів росії. Тривають відновлювальні роботи.

Про це, а також про те, чи планується евакуація Харкова, розповів міський голова Ігор Терехов, передає НСН.

Прогнози щодо повного відновлення електропостачання в Харкові поки неможливо зробити, оскільки пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ворожої ракетної атаки дуже серйозні. Про це в ефірі телемарафону повідомив мер міста Ігор Терехов.

Зруйновані всі трансформаторні підстанції, зруйнована ТЕЦ. Сьогодні неможливо сказати точну дату відновлення електропостачання. Ніхто не може нам сказати, — сказав міський голова.

За його словами, опалення зараз є приблизно у 60% житлових будинків, а електрика — лише у близько 40%. При цьому водопостачання і каналізація у Харкові вже практично повністю відновлені. Терехов пояснив, що енергетики поки не можуть стабільно забезпечити електрикою все місто через аварійні ремонтні роботи.

Через відсутність електрики не працює міський електротранспорт — метро, тролейбуси та трамваї. Натомість за графіком блекауту курсують додаткові муніципальні автобуси. Для містян також відкриті Пункти незламності та пункти видачі гарячих обідів.

Що ж до евакуації з Харкова, то таке питання зараз не підіймається, за словами терехова. Попри тимчасові перебої з електропостачанням, місто живе та працює.

«Кожен сам для себе вирішує: залишатися в Харкові чи виїжджати. Але питання щодо евакуації з міста не стоїть. Харків живе, працюють супермаркети, АЗС, аптеки, деякі спортивні зали. На маршрутах курсують муніципальні автобуси. Тому будемо захищати своє місто, працюватимемо над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та забезпечити людей усіма послугами», — зазначив Ігор Терехов

Голова ОВА Олег Синєгубов раніше повідомив, що Харківобленерго вже почали застосовувати графіки аварійних відключень, однак ще триває їх коригування. Зраку, за його даними, без світла перебували 200 тис. жителів міста.

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