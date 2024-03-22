Масштабна повітряна атака 22 березня: найбільший удар по енергетиці – все, що відомо

Ворогом була здійснена масштабна повітряна атака 22 березня. Росіяни випустили по Україні велику кількість ракет і дронів. На жаль, далеко не всі ворожі цілі вдалося збити. Наслідки влучань серйозні. Є загиблі, поранені і руйнування. В Укренерго назвали цю атаку найбільшим ударом по енергетиці.

НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

Повітряні сили повідомляють, що у ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу:

63 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ – рф.);

12 балістичних ракет «Іскандер-М» (Белгородська область – рф., ТОТ Крим);

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);

5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська обл. -рф.);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (із десяти МіГ-31К– Тамбовська область -рф.);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. – рф.).

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:

55 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»;

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Повітряну атаку прокоментував Володимир Зеленський

За цю ніч було понад 60 «шахедів» і майже 90 ракет різних типів. Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору, – заявив Зеленський

Він запевнив, що у всіх міста, які постраждали від атаки, вже працюють необхідні служби. Рятувальники, енергетики, обласна та місцева влада, поліцейські, комунальні підприємства допомагають людям. Ніхто не залишиться без допомоги. Триває відновлення постачання електрики. Харків та область, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінничина, Франківщина – всюди, де це потрібно, від ночі тривають відновлювальні роботи.

У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У «шахедів» немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи «Петріот» повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з Москви, – додав президент

Що говорять в Укренерго

Ранкова атака росіян по енергетичній системі України була найбільшою за весь час, вона характеризується тим, що були застосовані комбіновані засоби ураження. Атака була здійснена по різних регіонах України, по теплових та гідроелектростанціях, а також по магістральних підстанціях, якими управляє «Укренерго». Про це в ефірі «Єдиного телемарафону» розповів голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Він також відзначив, що є пошкодження енергетичних об’єктів у багатьох регіонах, особливо, на жаль, дісталося місту Харків, де масштаб пошкоджень більший, ніж у інших регіонах. За словами Володимира Кудрицького ворог цілив в різні об’єкти енергосистеми – генерацію, високовольтні підстанції, підстанції операторів розподілу.

На жаль, є обмеження енергопостачання в різних регіонах України, переважно на лівому березі Дніпра. Підкреслюю, це контрольовані обмеження щоб система працювала цілісно. Найбільше питань щодо статусу пошкоджень ДніпроГЕС: наразі немає жодних ризиків прориву дамби, статус пошкоджень уточнюється і буде остаточно зрозумілим за кілька годин, – відзначив голова НЕК «Укренерго»

Володимир Кудрицький також зауважив, що одразу після відбою тривог почалося встановлення масштабу пошкоджень на всіх об’єктах.

Підкреслюю, що людей і кваліфікації у нас достатньо для швидкого подолання наслідків віроломної атаки. Ще раз наголошую, енергосистема працює цілісно. Всіх споживачів, всіх українців прошу набратися терпіння і не піддаватися паніці. Це вже ставалося, енергетики працюють і роблять все можливе щоб енергопостачання у постраждалих регіонах було відновлено у найкоротші терміни, – підсумував Володимир Кудрицький

Масштабна повітряна атака 22 березня: ситуація в регіонах

Загальний коментар поліції

За даними поліції, під час сьогоднішньої атаки під ударами ворога були Запоріжжя, Хмельниччина, Одещина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Миколаївщина, Вінниччина, Львівщина та Івано-Франківщина.

Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей та щонайменше 8 поранених у Хмельницькому. На відео – момент порятунку 21-річної дівчини з-під завалів приватного будинку.

Також 6 травмованих у Запоріжжі, 3 особи там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів. Інформація щодо постраждалих буде оперативно уточнюватися.

Зараз усі наші служби долучені до ліквідації наслідків атаки. Використовуємо роботизовану техніку на небезпечних ділянках, щоб мінімізувати травмування рятувальників. Кожен громадянин за потреби може звернутися по допомогу до підрозділів ДСНС та Національної поліції, – йдеться у повідомленні

Запоріжжя

О 5 ранку ворог атакував Запоріжжя ракетами. Окупанти влучили у ДніпроГЕС, там зайнялася пожежа, але прориву греблі немає.

Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині, – йдеться у повідомленні Укренерго

Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів.

Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована. Ми оперативно інформуватимемо про наслідки та подальшу ситуацію, – запевняють в Укренерго

Втім, через атаку пошкоджене обладнання, що працює на виробництво електрики. Пошкодження великі, але вони стосуються саме роботи електростанції на генерацію електроенергії.

Проводиться оцінка пошкоджень на гідроелектростанції.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу.

У тролейбусі були люди. Звичайні цивільні люди, що їхали на/з роботи, – розповів Андрющенко

Через російську атаку Запорізька АЕС втратила одну лінію живлення і знову опинилася на межі блекауту.

Є загиблий і попередньо вісім поранених, зруйновані та пошкоджені об’єкти інфраструктури, приватні будинки та багатоповерхівки. Про наслідки наймасшатбнішого за рік обстрілу Запоріжжя розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За кілька годин ворог випустив по Запоріжжю майже 20 ракет. Цілив по критичній інфраструктурі. Потрапив виключно в цивільні об’єкти.

Вже відомо про одного загиблого та вісьмох поранених

Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, перекрито автомобільний рух на дамбі ГЕС.

Понівечено десять приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок

Рятувальниики працюють на місцях влучань. Комунальники визначають перелік пошкоджень та потреби для ліквідації наслідків. По закінченню їхньої роботи нададуть уточнену інформацію щодо наслідків масового удару.

Раніше секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомляв, що двоє людей вважаються зниклими безвісти.

На цей час дві людини вважаються зниклими безвісти, серед них – дитина. Шість людей звернулися за медичною допомогою, вони знаходяться у стані середньої тяжкості. Рятувально-пошукові роботи тривають, – зазначив він

Також у Запоріжжі багато руйнувань у приватному секторі.

Одещина

У пʼятницю, 22 березня окупанти атакували Одещину ударними безпілотними літальними апаратами. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Вночі близько 03:00 очільник ОВА попередив про небезпеку та закликав жителів Одеси та Одеського району не виходити з укриттів до відбою повітряної тривоги. Про відбій тривоги глава Одеської обласної військової адміністрації повідомив о 07:00.

За інформацією Кіпера, внаслідок нічної масштабної атаки ворога по енергетичним об’єктам країни 22 березня пошкоджень зазнали і енергооб’єкти Одещини.

Він зазначив, що через це, за розпорядженням НЕК Укренерго, в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення.

Станом на зараз на Одещині без світла 200 тисячі абонентів. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.

В Одесі ввели графіки подачі світла. Очікується, що протягом доби пошкодження усунуть і електрику дадуть повною мірою.

Дніпропетровщина

Від самого ранку у Дніпропетровській області лунали вибухи. Ворог атакував масовано.

Пошкоджені енергетичні об’єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Від вибухової хвилі побиті вікна в будинках. Є перебої зі світлом та водопостачанням. На Дніпропетровщині введені графіки відключень.

Харківщина

Харків атакували понад 15 ракет С-300/Х-22, у місті тимчасово відсутнє електроживлення. Без електроенергії біля 700 тис. споживачів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом 4:52 — 5:30 у Харківській області здійснено масований ракетний обстріл об’єктів енергетичної інфраструктури. Понад 15 ракет С-300/Х-22. Харків тимчасово без світла, – розповів начальник ОВА

Зазначається, що всі профільні служби працюють, проводиться ремонт, ситуація під контролем.

Відкриті всі пункти незламності, за потреби можна звертатися до них. Знайти адреси можна у Дії, на мапі, або за допомогою чат-боту @nezlamnistbot, – додав Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждав 43-річний працівник одного з об’єктів енергоінфраструктури. Стан задовільний, йому надана медична допомога.

Хмельниччина

У Хмельницькому пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури, житлові будинки. Місто в диму, є пожежі.

Внаслідок атаки 2 людини загинули, станом на зараз відомо про 8 поранених. Під завалами ще шукають людей.

Також пошкодження критичної інфраструктури є у Шепетівці. Про це повідомив міський голова Віталій Бузиль:

Завершилась масштабна повітряна тривога. Маємо пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури. Ремонтні бригади працюють над відновленням електро та водопостачання. Жертв немає. Школи та садочки переведено на дистанційний режим. Тож зберігаємо спокій, і не ігноруємо повітряних тривог, – йдеться у повідомленні

Івано-Франківщина

Вранці 22 березня в Івано-Франківській області лунали вибухи.

Про це повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук

Пролунали вибухи й на Прикарпатті. Ворог атакував нашу область і шахедами, і ракетами. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждала одна людина, – йдеться в повідомленні

Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано.

Львівщина

За даними ОВА, Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині у Львівській області. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.

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