Повітряна атака в ніч на 18 березня: є постраждалі і руйнування – все, що відомо (фото)

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 18 березня. Вона почалася ще з вечора неділі. Росіяни запустили по Україні «Шахеди» і ракети. Дрони збивали у 9 областях. На жаль, є влучання, постраждалі і руйнування.

НСН розповість все, що відомо на цей момент. Матеріал доповнюєтьмя.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 18 березня 2024 року противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ-рф).

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи збито 17 «шахедів» у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

Повітряна атака в ніч на 18 березня: ситуація в регіонах

Кіровоградська область

Росіяни атакували Кіровоградську область дронами. Було зафіксовано 9 ударів по п’яти об’єктах промисловості у Кіровоградській області.

Голова Світловодської міської територіальної громади Андрій Маліцький уточнив, що внаслідок атаки проти 18 березня одне підприємство критично пошкоджене. Водночас загиблих серед людей немає.

Під час обстрілу постраждали також будівлі цивільної інфраструктури – житлові будинки.

Зафіксовано 9 прильотів по об’єктах промисловості. За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали 11 житлових будинків та 5 підприємства промисловості. Одне критично. Без жертв, – пише Маліцький.

За словами посадовця, усі відповідні підрозділи, зокрема рятувальники, виїхали на місце подій. Було проведено візуальне обстеження навколишньої території та прилеглих будинків.

Дніпропетровська область

Пізно ввечері оборонці неба збили 2 шахеди у Криворізькому районі.

У Кривому Розі уламки впали на п’ятиповерхівку. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджений дах. Втім, самі квартири цілі. Ніхто не постраждав.

Вибухотехніки вилучили частину ворожого залізяччя. Аби провести роботи безпечно, вивели майже три десятки мешканців. Тепер уламки знищать. Люди ж вже вдома..

Полтавська область

У місті Кременчук також стався вибух, повідомлення про який надійшло о 01:01. Відео пожежі було опубліковане в місцевих Телеграм-каналах. Подальші обставини цього інциденту також з’ясовуються.

Хмельницька область

Лунала тривога і на Хмельниччині. Її оголошували двічі: пізно ввечері 17 березня – із 21:13 до 22:21 та з 22:38 до 23:09.

Під час тривог на Хмельниччині було чути вибухи. Як повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, внаслідок атаки «шахедів» постраждала жителька області 1976 року народження. Її госпіталізували до лікарні з травмою правого плеча та обличчя.

Надається медична допомога. Загрози її життю немає. Крім того, є пошкодження приватного будинку, – написав Тюрін

Щодо кількості збитих БпЛА, то над Хмельниччиною знищили один «Shahed».

Харківська область

У результаті ракетного удару по прикордонному населеному пункту Харківської області пошкоджено будівлю пожежної частини, а також 4 пожежно-рятувальні автомобілі. На момент інциденту у пожежному депо знаходилося 11 рятувальників, один з яких отримав травму руки. Йому була надана медична допомога на місці.

Київська область

Як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, у ніч проти 18 березня частину безпілотників окупанти спрямували на Київську область.

Тривога на Київщині тривала понад 2 години. В цей час сили ППО відбивали ворожу атаку. Українські захисники зруйнували цинічні плани ворога, тож руйнувань та постраждалих внаслідок нічної атаки немає.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні. Дякуємо нашим силам ППО за вдалу роботу, – йдеться у повідомленні Кравченка.

Сумська область

Російські військові завдали ракетного удару по Конотопу Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, попередньо, обійшлось без постраждалих. Про це у понеділок повідомила Сумська ОВА.

Російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумщини. 17 березня внаслідок ракетної атаки були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури Конотопа. Попередньо, люди не постраждали – йдеться у повідомленні ОВА

Наслідки ворожої атаки уточнюються.

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