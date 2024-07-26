Коли можуть припинити вручати повістки на вулицях – пояснення Міноборони

Повістки можуть припинити видавати на вулиці, у тому випадку, якщо всі військовозобов’язані оновлять свої військово-облікові дані, а порушники правил військового обліку самостійно з’являться у ТЦК чи зареєструються у застосунку “Резерв+”.

Це в інтерв’ю для NV пояснив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передають “Новини України – НСН”.

«Виходячи з першопричин, можемо говорити, що коли всі оновлять свої дані військово-облікові, а порушники правил військового обліку самостійно з’являться у ТЦК, або зареєструються у застосунку Резерв+, то, відповідно, такої потреби не буде”, – зауважив Лазуткін.

За його словами, якщо представники ТЦК та СП розуміють, яким чином та куди можуть звернутися до військовозобов’язаного, то їм в такому випадку не потрібно виходити на вулицю його шукати.

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“Повірте, вони від цього не отримують задоволення. Я принаймні в цьому переконаний. Уявіть собі, який це величезний стрес для тих людей, які повернулися з зони бойових дій, які, можливо, мають поранення, які брали участь в боях, які втрачали своїх друзів, знайомих. Зараз вони йдуть до людей, яких вони захищали, і замість того, щоб отримувати повагу, вони часто отримують дуже неприємні, образливі вислови і відповідне ставлення. Це дуже несправедливо для тих людей, які пройшли бої, котрі були у 2022−2023 роках”, – коментує речник Міноборони.

У Лазуткіна поцікавились щодо того, навіщо роздавати повістки на вулицях коли потреба у мобілізації менша за кількість людей, які оновили свої дані. На це він вказав:

“Є чимало людей, які порушили правила військового обліку, і це теж треба встановлювати. Окрім того, чимало людей не оновили свої військово-облікові дані. Можливо, вони виїхали з тих регіонів, де проходять бойові дії, і не стали на облік у ТЦК. Держава має розуміти, скільки людей можна залучити. Все-таки військовий обов’язок конституційний”.

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