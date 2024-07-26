В Україні завтра не буде цілодобових обмежень на споживання електроенергії. Відключення світла 27 липня діятимуть лише протягом 6 годин увечері.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДТЕК.

В компанії повідомили, що 27 липня графіки відключення електроенергії діятимуть лише 6 годин.

“Графіки відключень завтра будуть застосовуватися з 17:00 до 23:00 “, – йдеться у дописі.

У цей час без світла будуть лише ті українці, у яких у графіках за адресою передбачено відключення саме у відповідні години.

Відключення світла 27 липня – обмеження діятимуть лише кілька годин

Тривалість таких відключень визначається обленерго на місцях і розпорядження “Укренерго” зовсім не означає, що електроенергії не буде протягом усіх шести годин.

Як ми розповідали раніше, операторів мобільного зв’язку зобов’язали забезпечити працездатність мереж в умовах відключення електроенергії. Мобільний зв’язок повинен бути мінімум 10 годин без світла.

Мобільні оператори в Україні мають забезпечити доступність мобільного зв’язку при відключенні електроенергії протягом 10 годин. Раніше цей час становив лише 4 години.

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