Нічна повітряна атака 17 березня: є руйнування – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 17 березня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети. Більшість цілей вдалося збити, але, на жаль, є влучання.

НСН розповість все, що відомо на цей момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що російські війська сьогодні вночі атакували територію Одеської області дронами-камікадзе типу “Шахед”. Сили ППО збили 14 ворожих повітряних цілей.

У ніч на 17 березня 2024 року російські окупанти ударили 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків безпілотників – мис Чауда, Крим).

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи збито 14 «шахедів» у межах Одеської області.

Нічна повітряна атака 17 березня: ситуація в регіонах

Чернігівська область

Вночі ворог атакував Чернігівщину авіаційними керованими ракетами Х-59.

За інформацією поліції області, внаслідок ракетного удару по одному з сіл Чернігівського району родина з малолітньою дитиною залишилася без житла. Чоловік, жінка та їхня 6-річна дочка дивом вижили та не постраждали. Внаслідок чого загорівся житловий будинок, господарча споруда та гараж з автомобілем, які належать місцевим мешканцям.

На момент атаки люди були вдома, однак встигли вибігти з палаючої оселі.

На місці події працюють вибухотехніки обласної поліції, слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції.

Поліція Чернігівського району нині документує наслідки ворожої атаки.

Одеська область

На жаль, не вдалося уникнути влучень. В Одеському районі пошкоджено два законсервовані агропідприємства: виникли пожежі, сталася руйнація промислових будівель. На щастя, пожежу оперативно ліквідували, ніхто не постраждав.

Дніпропетровська область

Очільники Дніпропетровщини повідомляють, що над областю збили ворожий «Шахед». А саме – над Дніпровським районом. У Повітряних силах про це інформації чомусь немає.

Ще новини України: Повітряна атака в ніч на 15 березня: збили всі дрони, але є жертви і руйнування – все, що відомо