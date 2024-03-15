Повітряна атака в ніч на 15 березня: збили всі дрони, але є жертви і руйнування – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 15 березня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети. Намагалися завдати масованого удару по столиці. Усі дрони вдалося збити, але є руйнування і загиблі.

НСН розповість все, що відомо про атаку на даний момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

Згідно із даними Повітряних Сил, у ніч на 15 березня 2024 року російські окупанти ударили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків безпілотників – Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. – рф.).

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи збито 27 «шахедів» у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей.

Повітряна атака в ніч на 15 березня: ситуація в регіонах

Київська область

Українська протиповітряна оборона в ніч на п’ятницю ліквідувала 15 ворожих “Шахедів”, які атакували Київ, повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.

Силами і засобами протиповітряної оборони всі БПЛА “Shahed” противника, що прямували на Київ, – приблизно півтора десятка – були вражені ще на підступах до міста!, – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що в ніч на п’ятницю ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю України. Цього разу зброєю нападу були ударні БПЛА “Shahed”, запущені ворогом із курської обл., РФ.

За інформацією відомства, на Київ ворожі дрони заходили з північного напрямку. Повітряна тривога в столиці тривала близько години.

За попередніми даними, у столиці без жертв і руйнувань.

У Київській області зафіксоване падіння уламків на відкритій місцевості, внаслідок чого загорілась трава.

Про це Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомляє у Фейсбуці.

Вночі ворог атакував область дронами. Тривога тривала майже 2 години. В області працювала ППО. Дякую нашим захисникам. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні, – ідеться у повідомленні

Вінницька область

В ніч на п’ятницю окупанти завдали удар безпілотником по цивільній інфраструктурі Вінниччини. На жаль, тут є загиблі.

Вчора ввечері, 14 березня, на Вінниччині є влучання БпЛА у житловий будинок. Внаслідок цього двоє людей загинули, а троє отримали поранення.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Тіло однієї загиблої людини знайшли під завалами будинку. Ще одна людина померла згодом у лікарні.

На місці події працюють усі служби. Тривають роботи по розбору завалів.



2 людини врятовано та передано працівникам екстреної медичної допомоги, тіло однієї людини було деблокувано з-під завалів рятувальниками. На місці обстрілу психолог ДСНС надав психологічну допомогу постраждалим, – коментують події рятувальники

Окрім цього, в Тульчинській громаді, через падіння уламків БПЛА пошкоджено ще один житловий будинок. Двоє людей отримали травми та госпіталізовані до лікарні.

Хмельницька область

У ніч на п’ятницю, 15 березня, російські війська атакували “шахедами” Хмельниччину. Під час повітряної тривоги жителі області чули вибухи, працювали сили протиповітряної оборони

Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 2 БПЛА типу “Shahed”. Дякуємо нашим ЗСУ, – йдеться у повідомленні

При цьому, на щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Миколаївська область

Силами та засобами протиповітряної оборони у Миколаївській області знищено одного БпЛА типу «Shahed 131/136».

Херсонська область

У ніч на 15 березня підрозділами протиповітряної оборони Сил оборони півдня збито дрон-камікадзе типу “Shahed-131/136” на Херсонщині.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Інформації про постраждалих внаслідок збиття дрона наразі немає.

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