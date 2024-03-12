Нічна повітряна атака 12 березня: є влучання і руйнування – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака 12 березня вночі. Росіяни запускали по Україні дрони і ракету. НСН розповість все, що відомо про атаку на даний момент. Матеріал доповнюється.

Вночі тривогу було оголошено на більшості території України. В Повітряних силах ЗСУ повідомляли про проліт російських дронів над низкою областей, зокрема в південних регіонах, а також у Кіровоградській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях.

Вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що в ніч на 12 березня захисники неба знищили 17 із 22 дронів-камікадзе типу Shahed.

Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 22 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БПЛА було знищено, – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ

Крім того, російські загарбники здійснили пуск ракети Х-59 в напрямку Одещини, в результаті ворожий снаряд було знищено над морем. Про це повідомили Сили оборони півдня

Протягом 2,5 години підрозділи ППО відбивали атаку, вісім цілей було знищено: дві на Херсонщині, чотири в небі над Миколаївщиною, ще дві вийшли з нашої операційної зони у напрямку Дніпропетровщини, де також було знищено, – йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України

Нічна повітряна атака 12 березня: ситуація в регіонах

Тернопільська область

Вночі 12 березня російські безпілотники атакували Тернопільську область. У Кременецькому районі пошкоджено один з об’єктів інфраструктури. Загиблих та травмованих немає.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної військової адміністрації.

Сьогодні вночі внаслідок атак ворожими БпЛА типу “Shahed” сталась пожежа на одному з об’єктів інфраструктури в Кременецькому районі, – йдеться у повідомленні

Зазначається, що вночі, під час атаки дронів, у найближчому населеному пункті до пошкодженого обʼєкту інфраструктури призупинили електро- та газопостачання. Станом на 7:00 електрики відновили живлення у населеному пункті.

В Кременецькому районі створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події. Усі структури діють відповідно до своїх повноважень. Просимо не наближатися до місця надзвичайної події, поки тривають роботи з ліквідації наслідків удару ворожими БпЛА, – додали в ОВА

Хмельницька область

У ніч на вівторок, 12 березня, російські війська атакували “шехадами” Хмельниччину. Під час повітряної тривоги жителі області чули вибухи, працювали сили протиповітряної оборони

Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО збили 4 БПЛА типу “Shahed”. Інформація про постраждалих чи пошкодження майна не надходила, – йдеться у повідомленні

Наразі фахівці встановлюють місця падіння уламків.

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