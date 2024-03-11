Нічна повітряна атака 11 березня – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 11 березня. Росіяни запускали, зокрема «Шахеди». НСН розповість все, що відомо про атаку на цей момент. Матеріал оновлюється.

Росіяни вкотре атакували територію України дронами-камікадзе типу Shahed. Про це 11 березня повідомили Повітряні сили.

Пуски дронів-камікадзе відбувались з південного напрямку. Безпілотники заходили з акваторії Чорного моря та маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО.

Поки що відомо про щонайменше 10 збитих дронів. Точну кількість випущених та знищених «шахедів» Повітряні сили мають повідомити згодом.

Але у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ вже повідомив, що вночі 11 березня армія рф запустила по Україні в цілому 25 “шахедів”. ППО впоралась із 15 з них.

Нічна повітряна атака 11 березня: ситуація в регіонах

Одеська область

Російське окупаційне військо другу ніч поспіль тероризувало Одещину ударним дронами типу Shahed. Бойова робота зі знищення засобів повітряного нападу тривала 1,5 години, без влучань, на жаль, не минулось.

Як інформують Сили оборони півдня України, баражуючі боєприпаси ворог запускав з Чорного моря. Як і напередодні, застосував складне маневрування. Масований наліт безпілотників-камікадзе відбувся у другій половині ночі.

Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі “шахедів”, що заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО, – йдеться у дописі

В цілому вночі 10 березня над Одещиною українські оборонці збили 10 ударних дронів, проте зафіксовані і влучання.

Так, в Одеському районі руйнувань зазнав один з інфраструктурних об’єктів. Постраждали адмінбудівлі, пожежу, яка виникла в результаті “прильоту” швидко ліквідували. У приватних будинках довкола ударно хвилею винесло шибки.

Попередньо, минулось без травмованих чи загиблих.

Харківська область

Як повідомляє поліція, 11 березня, близько 01:10 окупанти вдарили безпілотниками “Shahed” по Слобідському району Харкова Зафіксовано три влучання БПЛА в землю поряд з адмінбудівлями. Внаслідок ворожих ударів сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлі, житлові будинки, приватні автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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