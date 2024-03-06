Масована повітряна атака в ніч на 6 березня: є руйнування і постраждалі – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова масована повітряна атака в ніч на 6 березня. Росіяни запускали «Шахеди» і ракети. «Червоною» була майже вся територія України. НСН розповість все, що відомо про атаку на даний момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних Силах повідомляють, що в ніч на 6 березня 2024 року російські окупаційні війська атакували 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 із ТОТ Донецької обл. та 42-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» із чотирьох напрямків – Чауда, Балаклава – Крим, Курська обл., Приморсько-Ахтарськ – рф..

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи збито 38 «шахедів» у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.

Масована повітряна атака в ніч на 6 березня: ситуація в регіонах

Сумська область

Сьогодні вночі Суми атакували БпЛА типу Шахед.

На жаль, є три прильоти в різних частинах міста. На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби. Постраждалим надали необхідна медична допомога.

У Сумах з 8 ранку 6 березня розпочато роботу оперативного штабу Сумської міської ради щодо ліквідації наслідків ворожої атаки 6 березня. Штаб розгорнули біля місць влучання.

Сюди можуть звертатися постраждалі з будь-яких питань. Контактний телефон чергового оперативного штабу (066) 543 76 77.

Пізніше стало відомо, що унаслідок нічної атаки дронів-камікадзе міста Суми семеро людей дістали поранення, серед них — 10-річна дитина.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх зазначив, що в місті пошкоджено майже 40 автомобілів, 13 багатоповерхових житлових будинків.

“Один “шахед” було збито на підльоті до міста, три – зайшли в повітряний простір над містом Суми і влучили. Дуже постраждала інфраструктура… Один із дронів був націлений на лікарню міську та районну, де перебували близько 400 хворих, зокрема 50 обмежених у русі”, – наголосив Артюх

У ДСНС повідомляють, що всю ніч рятувальники ліквідовували наслідки ворожої атаки по місту Суми. Атаку ворожими безпілотниками по житлових кварталах м. Суми.

Рятувальники одразу приступили до ліквідації наслідків ударів одночасно за трьома різними адресами. Довелось приборкувати загорання трьох квартир на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

За іншою адресою, де внаслідок удару пошкодження різного ступеню зазнали житлові будинки та легкові автомобілі, надзвичайники оглянули територію й надали найрізноманітнішу допомогу громадянам.

Рятувальники ДСНС на базі наметів розгорнули два пункти незламності для обігріву населення. А також для надання допомоги у вирішенні побутових проблем мешканцям житлових будинків, які зазнали пошкоджень внаслідок авіаудару.

Роботи тривають.

Одеська область

У ніч проти 6 березня російські окупанти вкотре атакували Одесу та область БпЛА. Сили ППО Одещини збили 18 “шахедів”, проте внаслідок падіння уламків зруйновані житлові будинки та об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив голова Одеської ОВА у своєму телеграм каналі.

Російські терористи вкотре спрямовували ударні дрони по населеним пунктам, промисловим об’єктам прибережної зони.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об’єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі, — йдеться у повідомленні Олега Кіпера

Маневри “шахедів” в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО. Через таку підступну тактику в результаті нічної атаки в житлових будинках вибиті вікна, зруйновані стелі та пошкоджені помешкання. Наразі інформації про жертв немає.

Харківська область

Вночі збройні сили рф атакували безпілотниками село на Харківщині — про це повідомляє прокуратура.

За даними слідства, 6 березня близько 01:10 ворожі безпілотники влучили по цивільній інфраструктурі с. Мартове Чугуївського району.

Пошкоджено будівлі дитячого садку та ліцею. Без постраждалих.

Правоохоронці зібрали уламки чотирьох БПЛА.

Донецька область

Серед ночі росіяни ударили по Покровську, що на Донеччині — поранено 1 людину. Про це повідомляють у Донецькій ОВА.

Близько першої години ночі ворог випустив по місту 4 ракети С-300.

Внаслідок удару цивільна особа отримала легкі поранення. Пошкоджені 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, і 3 адмінбудівлі.

Цей удар — чергове нагадування, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць. Бережіть себе! Евакуюйтесь! – закликають в ОВА

Хмельницька область

На Хмельниччині через атаку «шахедами» підстанції обленерго виникла пожежа, внаслідок чого відключено повітряні лінії електропередачі, повідомили в Міненерго.

Знеструмилися понад 14 тисяч споживачів у 30 населених пунктах. Станом на 8:00 ранку пожежу ліквідовано, без напруги залишалися понад 2,5 тисячі абонентів. Тривають відновлювальні роботи.

Дніпропетровська область

Вночі над областю збили ворожий шахед над Дніпровським районом. Його знищили оборонці неба з ПвК «Схід». Про руйнування і постраждалих не повідомляється.

Черкаська область

Під час повітряної аткаи сили ППО знищили в небі над Звенигородським районом ворожий “шахед”.

Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Минулося без потерпілих. Руйнацій інфраструктури від падіння уламків теж немає.

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