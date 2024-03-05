Повітряна атака в ніч на 5 березня: Одеса знову була під ударом (фото, відео)

Ворогом була здійснена чергова повітряна атака в ніч на 5 березня. Під ударом знову була Одеса. Росіяни атакували «Шахедами». НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал оновлюється.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних Силах інформують, що в ніч на 5 березня 2024 року противник атакував 22-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» – райони пусків Балаклава – Крим.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 18 «шахедів» у межах Одеської області.

Повітряна атака в ніч на 5 березня: ситуація в регіонах

Одещина

Вночі ворог знов підступно атакував ударними дронами типу “Shahed-131/136” Одещину, – повідомляють Сили оборони Півдня.

Повторення злочинної тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси та передмістя, створювало реальну загрозу мирним мешканцям, водночас ускладнюючи роботу ППО.

18 баражуючих снарядів були збиті. (https://t.me/SJTF_Odes/6822)

На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об’єкту. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення.

Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами.

За попередніми даними постраждалих немає.

Ще новини України: «Для соцмереж це чутливий контент, а для нас – чутлива реальність»: страшні підсумки трагедії в Одесі