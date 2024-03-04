«Для соцмереж це чутливий контент, а для нас – чутлива реальність»: страшні підсумки трагедії в Одесі

Страшні підсумки трагедії в Одесі підбили у ДСНС. Рятувальники вже завершили розбір завалів. Вони оприлюднили моторошні фото. І наголошують, що їх має бачити світ, передає НСН.

Упродовж майже двох діб надзвичайники ні на мить не припиняли аварійно-рятувальних робіт. Ні на мить не полишала їх надія, що під завалами ще жевріє життя.

На місці ворожого удару по житловій багатоповерхівці в Одесі працювали 96 рятувальників і 25 одиниць техніки, а також психологи ДСНС.

5 людей вдалося врятувати з-під завалів.

Страшні підсумки трагедії в Одесі

На жаль, 12 людей загинули, серед них – 5 дітей.

Постраждало 9 осіб, у тому числі одна дитина.

Зруйновано 18 квартир – ще кілька днів тому це були затишні й теплі оселі.

Для обігріву та роботи штабу було розгорнуто 3 намети ДСНС, у яких надано допомогу 525 особам.

Розібрано й вивезено понад 2 тис. 100 тонн будівельних конструкцій.

Кров холоне від кадрів матері, яка намагалася захистити своє маля обіймами, хлопчика у піжамі із закритим руками обличчям… – кажуть рятувальники

У будинку Одеси загинули:

Сергійко – 9 рочків

Злата – 8 рочків

Лізонька – 7 місяців

Марк – 3 рочки

Тимофійко – 4 місяці

Їх вбила недокраїна. Цинічно, у своїх ліжках. Хтось загинув у теплих, міцних обіймах мами. У когось поряд була улюблена іграшка та подушка. Вони просто хотіли жити та насолоджуватись дитинством. Соцмережі розцінюють це як чутливий контент. Але для кожного з нас це надчутлива реальність… Неможливо підібрати слів, щоб виразити співчуття рідним і близьким. Світе, ти вкотре маєш це бачити! Це наші діти! Це наше надчутливе життя! – йдеться у повідомленні

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