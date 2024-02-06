Окупанти вбили двомісячне немовля, вдаривши по готелю в Золочеві на Харківщині, цієї ночі. Про це НСН повідомляє з посиланням на начальника ГУНП України в Харківській області Володимира Тимошка і начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Ударили по готелю в Золочеві

Росіяни вдарили по Золочеву ракетами з С-300.

З-під завалів триповерхового готелю рятувальники вилучили тіло 2-во місячного хлопчика, 04.12.2023 року народження. Три жінки 21, 28 та 39 років з пораненнями різного ступеню тяжкості доставлені в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини, – написав Тимошко

В ОВА підтвердили смертельний удар.

Тут повідомляють, що близько 02:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель. Загинув двохмісячний хлопчик.

Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до медичної установи.

Пошкоджено сім приватник будинків, 19 об’єктів цивільної інфраструктури (магазини, кафе, кіоски), 2 адмінприміщення, щонайменше 5 цивільних авто.

Вночі 6 лютого ворог завдав ракетних ударів по центральній частині селища Золочів Богодухівського району, – інформують у ДСНС

В результаті було зруйновано триповерхову будівлю готелю. Під завалами перебували люди. Трьох жінок вдалось врятувати. На жаль загинуло немовля – двомісячний хлопчик.

Також внаслідок удару сталася пожежа у поруч розташованій двоповерховій будівлі. Станом о 06:30 пожежа на площі 230 кв.м. була ліквідована.

Тривають аварійно-рятувальні роботи. Від ДСНС залучено 40 рятувальників та 7 одиниць техніки.

Обстріли Харківщини за минулу добу

Також в ОВА, підбиваючи підсумки важкої доби, повідомляють, що артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Нестерне, Комисарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін.

Авіаударів завдали по Синьківці, Іванівці, Степовій Новоселівці, Берестовому.

О 22:00 в с. Глушківка Куп’янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена територія фермерського господарства.

Після 21:00 окупанти завдали ударів по околицях Кругляківки та Глушківки Куп’янського району. У Глушківці пошкоджено складське приміщення на території ферми.

О 20:50 відбувся ворожий обстріл околиць селища Козача Лопань Харківського району. Вид озброєння встановлюється. Інформація про постраждалих не надходила.

Українські захисники відбили 8 разів ворожих атак біля Синьківки.

Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 19,15 га території, знищили 243 вибухонебезпечних предмета.

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