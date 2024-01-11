Удар по готелю в центрі Харкова: багато поранених – все, що відомо (фото, відео)

Удар по готелю в центрі Харкова стався пізно увечері 10 січня. Внаслідок ракетної атаки росіян багато постраждалих. НСН розповість все, що відомо на даний момент про наслідки чергового терористичного акту.

За словами міського голови Харкова Терехова, дві ракети вдарили по готелю у середмісті Харкова. Жодного військового там не було. Натомість було 30 цивільних, з яких одинадцятеро – поранені російськими ракетами. Серед постраждалих – і турецькі журналісти. Один постраждалий у дуже важкому стані.

Крім готелю постраждали житлові будинки – один комунальний, один приватний, автосалон, виробниче підприємство.

Людей, які цього потребували, розселили в інших місцях.

Працівники ДСНС розбирають завали, а комунальники вже прибирають вулицю від наслідків «прильотів».

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що удар стався близько 22:30. Ворог атакував Київський район Харкова. Попередньо – ракетами системи С-300.

В результаті обстрілу пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Також сталося загоряння кількох автомобілів.

Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, з них 4 – чоловіки віком від 31 до 38 років, 7 – жінки у віці від 23 до 71 року.

Дев’ятьох потерпілих доставили до медзакладів. Наразі один із постраждалих – 35-річний чоловік – перебуває у важкому стані, 8 пацієнтів – у середньому та легкому, 2 – надали допомогу на місці.

Постраждалі забезпечені всім необхідним і перебувають під лікарським наглядом.

Працівниками ДСНС під час ліквідації наслідків ворожого удару по готелю в Харкові було врятовано 2 поранених людей та евакуйовано 19 осіб – повідомляють рятувальники. Вони оприлюднили фото і відео з місця події.

Удар по готелю в центрі Харкова: фото, відео

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