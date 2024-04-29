Telegram заблокував чат-боти українських спецслужб – неможливо передати інформацію про ворога

Раніше ми повідомляли: Telegram заблокував чат-боти українських спецслужб. Тепер не можливо передати інформацію про ворога, пересування його техніки, рух «Шахедів» і ракет тощо. Можливо, це свідома диверсія Дурова, а можливо реакція на заклики українських політиків заблокувати Telegram в Україні.

ОНОВЛЕНО. Telegram відновив роботу всіх українських ботів, у тому числі офіційних.

Новини України – НСН розкажуть, що відомо про ситуацію і чи є альтернативні джерела передачі інформації.

Отже, 28 квітня, Месенджер Telegram, що належить Павлу Дурову, раптово та без попереджень заблокував низку офіційних українських чат-ботів, через які, зокрема, мешканці тимчасово окупованих територій могли передавати інформацію про ворога та його дії.

Недоступними виявилися чат-боти СБУ, ГУР, Мінцифри тощо.

Відключено і бот легіону «Свобода Росії». Про це повідомила пресслужба угруповання в месенджері.

Згідно з деякими повідомленнями, заблоковано також створені росіянами фейкові чат-боти та аналогічні російські «сервіси». А за іншими даними, вони без проблем та обмежень працюють надалі.

Telegram заблокував чат-боти українських спецслужб – що відомо

Першим про блокування українських чат-ботів написав журналіст Костянтин Риженко. Станом на 29 квітня блокування робота для ведення розвідки вже підтвердили в ГУР Міноборони України, визнавши, що офіційний чат-бот більше не працює. СБУ (бот «Стопрашенварбот») та Мінцифри (бот «еВоріг») поки що не давали коментарів щодо роботи їхніх сервісів. Канал «Миколаївський Ванек» повідомив, що заблоковано бот для повідомлень про російських безпілотників.

Костянтин Риженко припустив, що блокування відбулося після того, як до Дурова дійшли закликів деяких українських політиків заборонити Telegram на території України. При цьому російські клони «еВоріг» та інших ботів продовжили працювати. Більше того, росіяни почали створювати нові клони, аби обдурити українців і змусити їх передавати інформацію ворогу.

Велике прохання поширити повідомлення, що справжні боти не працюють, а замість них фальшиві боти. Це важливо. Через такі речі багато людей в окупації потрапляють у застінки, – написав Риженко

У ГУР МО прокоментували блокування їхнього бота. Тут зазначили, що про блокування ніхто нікого не попередив. Крім того, керівники месенджера зробили це всупереч своїм правилам та заявам.

Сьогодні керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України, в тому числі, заблоковано «Головний бот розвідки». Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало, – йдеться у повідомленні

В ГУР при цьому запевняють, що попри блокування персональні дані користувачів у безпеці!

Втім, попереджають, що ворог створює боти зі схожими назвами. ГУР закликає не надсилати на них жодних персональних даних.

Ми вже відновлюємо роботу бота на інших платформах. Також досі доступні канали для звʼязку, – кажуть у розвідці

Офіційна пошта для зв’язку з ГУР: gur_official@proton.me

Signal: +38 096 945 53 41

Канал «Миколаївський Ванек» написав, що блокування відбулося через російського військового, якого нещодавно обміняли на українських полонених. Саме цей росіянин заявляв, що нібито головне джерело інформації про росіян на тимчасово окупованих територіях півдня України – саме боти. Тому блокування українських ботів чекали. Також у повідомленні йдеться, що російських ботів ніхто не блокував.

Ситуація однобока, ми знайшли більше 15 аналогічних русявих ботів, які звичайно ніхто не блокував. Натомість українські боти з ‘галочкою’, яку видає особисто Телеграм – було знесено. Робимо висновки, реагуватимемо відповідно. Ніяких пояснень не чекаємо. Все і так зрозуміло. Найголовніше – потік інформації особисто у нас як ішов так і йтиме. Альтернативу боту зробимо для зручності певної категорії людей, – написав «Миколаївський Ваньок»

Нагадаємо, в Україні вже давно обговорюють обмеження щодо Telegram. Вже готується законопроект про регулювання дезінформації та пропаганди у медіа та соцмережах. Зокрема, він контролюватиме роботу Telegram, TikTok та YouTube.

Центр протидії дезінформації та Кібердепартамент СБУ створили списки надійних та ворожих телеграм-каналів. Цей список допоможе українцям уникати фейків та читати лише достовірну інформацію. У Службі безпеки України заявили, що українські спецслужби постійно моніторять Telegram на наявність російського сліду. І загалом ставляться до месенджера з настороженістю.

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