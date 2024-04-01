Україна може заборонити TikTok, якщо це зроблять партнери – Ярослав Юрчишин

Україна може заборонити TikTok, якщо це зроблять партнери.Також стало відомо, що раніше Telegram ігнорував звернення української влади.

Україна може заборонити TikTok, якщо це зроблять партнери.Також стало відомо, що раніше Telegram ігнорував звернення української влади.

Про це розповів голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин сайту «РБК-Україна», передає НСН.

Ярослав Юрчишин відповів, що вважає налагодження контакту з адміністрацією та створення механізму з контролю найкращим варіантом.

«Наприклад, коли Сполучені Штати виявили в Telegram пабліки, пов’язані з ІДІЛ, спочатку Telegram теж намагався проігнорувати ці факти, але почався повномасштабний судовий процес, і Telegram без зайвих слів позакривав канали й познімав верифікацію з акаунтів», сказав Юрчишин.

Також він розповів, що раніше Telegram ігнорував звернення української влади. Але додаток почав комунікувати з владою. Це почалося після того, як в Україні активізувалася дискусія щодо взаємодії із соціальними мережами.

Україна може заборонити TikTok

У Telegram почали розгляд звернення від СБУ про блокування щонайменше 26 каналів.

А щодо TikTok, то глава комітету Верховної Ради заявив, що якщо партнери запровадять санкції проти цього китайського сервісу, то Україна також може це зробити — для цього буде підстава.

«Про що, власне, кажуть Штати? Про те, що невідомо, як збираються, невідомо, як обробляються, невідомо, для чого використовуються персональні дані. Вони розуміють, що в постінформаційну добу це ключовий ресурс, ключовий актив людини», додав Ярослав Юрчишин.

За його словами, наразі Україна «стежить за процесом».

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