В рамках проекту “Легкі ремонти домогосподарств” від Карітас Краматорськ мешканцям міста Слов’янськ та Слов’янської ТГ надається допомога на ремонт житла.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Карітас Краматорськ.
Допомогу можуть отримати мешканці міста Слов’янськ та Слов’янської ТГ.
Допомога на ремонт житла від Карітас Краматорськ – хто може отримати
Попередньо до тих, хто звернувся за допомогою та зареєструвався на програму «Легкі ремонти», наразі виїжджають соціальні працівники та інженери проєкту. Фахівці спілкуються з бенефіціарами та детально вивчають кожен випадок.
Помірними пошкодженнями, які підлягають логким ремонтам є:
- Розбиті вікна;
- Зламані двері;
- Незначні пошкодження даху.
Для реєстрації на отримання допомоги у вигляді легких ремонтів у місті Слов’янську звертайтеся за телефонами: 050-487-96-98 та 0504879684 з 09:00 до 16:00 з понеділка по п’ятницю.
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