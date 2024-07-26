В рамках проекту “Легкі ремонти домогосподарств” від Карітас Краматорськ мешканцям міста Слов’янськ та Слов’янської ТГ надається допомога на ремонт житла.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Карітас Краматорськ.

Допомогу можуть отримати мешканці міста Слов’янськ та Слов’янської ТГ.

Допомога на ремонт житла від Карітас Краматорськ – хто може отримати

Попередньо до тих, хто звернувся за допомогою та зареєструвався на програму «Легкі ремонти», наразі виїжджають соціальні працівники та інженери проєкту. Фахівці спілкуються з бенефіціарами та детально вивчають кожен випадок.

Помірними пошкодженнями, які підлягають логким ремонтам є:

Розбиті вікна;

Зламані двері;

Незначні пошкодження даху.

Для реєстрації на отримання допомоги у вигляді легких ремонтів у місті Слов’янську звертайтеся за телефонами: 050-487-96-98 та 0504879684 з 09:00 до 16:00 з понеділка по п’ятницю.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“. “деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку. Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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