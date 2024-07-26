У застосунку “Резерв+” з’явилося важливе оновлення. Для кого воно буде доступним.

У мобільному застосунку зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Міністерство оборони України.

В міністерстві наголосили, що послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби сил оборони.

Заброньовані громадяни отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов’язаних “Оберіг”.

Нова послуга у “Резерв+” – для кого вона буде доступна

Щоб отримати актуальний статус після отримання сповіщення необхідно:

Натиснути на кнопку з трьома крапками на головному екрані.

У спадному меню вибрати “Оновити документ”.

“Працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання. Вони можуть показати інформацію у застосунку “Резерв+” на смартфоні. Статус бронювання можна отримати легко, зручно та без жодних черг і паперової рутини”, – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.

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