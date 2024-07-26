У застосунку “Резерв+” з’явилося важливе оновлення. Для кого воно буде доступним.
У мобільному застосунку зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Міністерство оборони України.
В міністерстві наголосили, що послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби сил оборони.
Заброньовані громадяни отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов’язаних “Оберіг”.
Нова послуга у “Резерв+” – для кого вона буде доступна
Щоб отримати актуальний статус після отримання сповіщення необхідно:
- Натиснути на кнопку з трьома крапками на головному екрані.
- У спадному меню вибрати “Оновити документ”.
“Працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання. Вони можуть показати інформацію у застосунку “Резерв+” на смартфоні. Статус бронювання можна отримати легко, зручно та без жодних черг і паперової рутини”, – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.
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