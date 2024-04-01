У Раді назвали умову, за якої в Україні заблокують Telegram

В Україні заблокують Telegram, якщо станеться серйозна критична ситуація – наприклад, підтвердиться витік інформації. Але шлях блокування – не простий.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова Комітету з питань свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин, передає НСН.

Для блокування Telegram потрібно мати чітку аргументацію – рішення РНБО щодо санкцій, наприклад. А для цього має статися якась серйозна критична ситуація із витоком інформації. Дуже не хотілося б, щоб це сталося, тому нам потрібно зробити вибір, – сказав він

За словами депутата, цілком можливо, що месенджер певним чином контролюється Росією.

Ймовірно, якийсь контроль над Telegram з боку Росії є і ми не маємо гарантії, що вся інформація окремих людей там під захистом і не видається секретним службам РФ. Чи маємо 100% гарантію, що саме Дуров власник Телеграма? За його словами, так. А він насправді мало що говорить. До того ж немає інформації про те, що Дуров відмовився від російського паспорту. Він зараз є громадянином ОАЕ, але це не передбачає відмову від російського громадянства., – сказав Юрчишин

За його словами, історії, коли Telegram блокує те, що не на користь Росії, демонструють, що комунікація у засновника компанії Павла Дурова із путінським режимом, можливо, залишилася.

Щодо конкретних санкцій проти Telegram в Україні, то потрібно пройти цілий шлях.

Тобто фіксація проблем, фіксація того, що мережа не працює, фіксація викликів, які у нас стоять для національної безпеки, винесення цього РНБО, рішення РНБО, указ президента, ведення в дію указу президента. Чи залишається ця карта на столі? Так. Чи можна її задіяти? Так, якщо якийсь удар по нашій інформаційній безпеці буде дуже болючим, – додав Юрчишин

Використання Telegram в Україні.

За даними опитування фонду Демократичні ініціативи, найбільше українці цікавляться в Інтернеті інформацією про війну з Росією (81%).

Основними джерелами інформації про щоденні новини для опитаних українців є Youtube (41%), місцеві Telegram-канали (39%), загальнонаціональні Telegram-канали (37%), Facebook (36%), інші люди (35%) та телемарафон ‘Єдині ‘ новини’ (38%).

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