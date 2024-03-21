Блокування Telegram: у Раді готують новий закон щодо соцмережі

Вже тривалий час точиться дискусія з приводу блокування Telegram в Україні. У Верховній Раді ініціювали законопроєкт про регулювання соцмережі.

Про це повідомив народний депутат України Микола Княжицький, передає НСН.

“Проблема Telegram — це не зовсім проблема медіа. Проблема його в тому, що це російська мережа, яка, тим не менш, активно просувається українською владою як основне джерело інформації для українців. І виходить зовсім дивна ситуація: з одного боку Генштаб ЗСУ прямо каже що треба припинити використовувати російські мережі типу Telegram, а СБУ, МВС, РНБО та інші органи роблять спільну заяву про використання Telegram російськими спецслужбами. Але з іншого — ці самі органи використовують цей самий Telegram як офіційне джерело інформації для українців”, — зазначив нардеп.

За словами Княжицького, наслідком цього стало те, що за два роки великої війни саме Telegram став основною платформою, з якої українці дізнаються новини. На його думку, месенджер став такою собі “альтернативою цілодобовому телемарафону, яка має російське походження, співпрацює з кремлівською владою, і яку хвалить за конструктивну співпрацю особисто путін”.

Водночас нардеп підкреслив, що він не пропонує заблокувати Telegram. За його словами, якщо влада захоче, вона може спробувати це зробити аналогічним чином, як було зроблено з іншими російськими мережами типу Яндекса з Однокласніками.

“По суті йдеться про те, щоб запровадити для сервісів, через які поширюється масова інформація (Telegram лише один з них), приблизно таке саме регулювання, яке встановлено законодавством для платформ типу YouTube. Так сталось, що закон про медіа регулює всі типи засобів масової інформації, за виключенням платформ типу Telegram та їм подібним. В умовах, коли за статистикою 72% українців отримували новини саме через Telegram (для порівняння — YouTube лише 16%), це виглядає як мінімум не послідовним”, — зазначив він.

Княжицький пояснив, що зміниться для таких платформ у разі прийняття відповідного закону:

вони будуть повинні реагувати на поширення через них такого саме контенту, який вже зараз заборонено поширювати через інші медіа (в тому числі в YouTube та онлайн ЗМІ). Йдеться про порнографію, пропаганду наркотиків, глорифікацію фашизму, виправдовування російської агресії тощо. Перелік заборон залишається тим самим, який існує зараз, і цим законопроєкт не змінюється;

вони будуть зобов’язані на запит Нацради з питань телерадіомовлення розкривати структуру власності, а також джерела фінансування — як зараз передбачено для інших медіа та сервісів;

якщо структура власності або джерела фінансування платформи будуть визнані непрозорими, дана платформа не може використовуватись держорганами та фінансовими структурами, які обробляють персональні дані українців. Такі платформи та пов’язані з ними сервіси не зможуть встановлюватись на будь-яких пристроях, які використовуються для службових цілей.

оскільки Сили безпеки і оборони повинні мати особливості діяльності через їх специфіку, то обмеження та заборони щодо використання платформ з непрозорою власністю, до них не застосовуються. Вірніше, можуть застосовуватись, якщо це буде встановлено постановою уряду.

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