Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки виключив із законопроекту про мобілізацію розділ про фінансові обмеження та блокування рахунків для ухилянтів. Про це Facebook заявила народний депутат Ірина Фріз, передає НСН.

Законопроект про мобілізацію: прибрано норму про блокування рахунків ухилянтам

“Щойно під час засідання Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки було підтримано правку про виключення пункту 2 першого розділу законопроекту про мобілізацію, яким вносились зміни до Кодексу адміністративного судочинства. Вони стосувались введення заходів впливу(обмежень, блокування) щодо виїзду за кордон, водіння транспортних засобів та блокування рахунків”, – розповіла нардеп.

За її словами, до цієї норми було подано понад 300 ідентичних правок від різних авторів, які наголошували на недоліках та протиправних механізмах запропонованої урядом норми. Зрештою, всі ці внесені правки є тепер врахованими за рішенням комітету про відхилення цих змін.

Наступне засідання комітету заплановано на середу, 13 березня.

“Якщо б ми такими темпами рухались без закриття засідання через відхилення внесених “законодавчих новел”, то до кінця тижня точно можна б було пройти всі правки”, – підкреслила Фріз.

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