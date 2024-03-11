Чому не мобілізують депутатів Верховної Ради – пояснення нардепа

Народний депутат від фракції “Слуга народу”, заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко розповів, чому не мобілізують депутатів Верховної Ради. Передає НСН.

Чому не мобілізують депутатів Верховної Ради

“Якщо взяти депутатів призовного віку, які підлягають мобілізації, то це буде приблизно 180 людей. Це дві роти. На війну це взагалі не вплине, бо якщо взяти будь-яку військову частину, то мінімальна кількість особового складу – це 5-6 тисяч військових. Ну і скажіть, чи допоможуть ці 180 людей? Думаю, що ні”, – сказав Горбенко.

Горбенко нагадав, що зараз п’ять-вісім депутатів точно служать.

“Було б і більше бажаючих, але нардеп не має права підписати контракт не тільки з територіальною обороною, а взагалі ні з якою військовою частиною. А щоб цивільний перебував на лінії фронту, потрібне бойове розпорядження. Але є пропозиція, і вона міститься в правках до законопроекту, щоб депутат мав можливість проходити військову службу у військовій частині у вільний час від сесійних тижнів за своїм бажанням”, – розповів нардеп.

Він переконаний, що якщо це буде прийнято, то я думаю, що точно ми побачимо вже не п’ять-вісім людей, які після засідання парламенту їдуть на фронт, а щонайменше 50-60 депутатів поїдуть, і будуть приписані до окремої військової частини.

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