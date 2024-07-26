Нікополь, Херсон, Запоріжжя: ворог продовжує терор прифронтових територій на півдні

Ворог продовжує терор прифронтових територій на півдні. Під ударом росіян знову були Нікополь, Херсон, населені пункти Запорізької і Миколаївської областей.

Про це повідомляють у Силах оборони Півдня, передають «Новини України – НСН».

Ворог продовжує терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Херсонщина

Минулої доби під ворожим вогнем потрапили 14 населених пунктів Херсонщини та місто Херсон. 1 людина загинула, ще 7 – дістали поранення. Пошкоджено медичний заклад та адмінбудівлю, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 8 багатоповерхівок та 24 приватні будинки, пошкоджено приватні автомобілі.

Додамо, що, за даними ОВА, Херсон здригається від вибухів і сьогодні вдень. У місті частково зникло світло і проблеми з водопостачанням.

Нікополь і район

На Дніпропетровщині протягом минулого дня ворог атакував Нікополь, Марганецьку і Червоногригорівську громади. Внаслідок застосування ворогом вогневих засобів ураження пошкоджено інфраструктура. Постраждалих немає.

Зазначимо, що обстріли Нікопольщини продовжуються і сьогодні зранку. Вже були влучання.

Запоріжжя

Впродовж минулої доби окупанти завдали ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок застосування ворогом засобів вогневого ураження пошкоджено 7 житлових будинків та об’єкти інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Миколаївщина

На Миколаївщині минулої доби ворог завдавав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Фото наслідків ворожого терору на півдні

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