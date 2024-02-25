Чи мобілізують багатодітних чоловіків – пояснення адвоката

Законопроект щодо посилення мобілізації, який наразі розглядається у Верховній Раді, передбачає призов чоловіків, які заборгували з сплатою аліментів.

Тому багатодітним батькам-порушникам вже зараз варто задуматися, як покрити заборгованість. Інакше у держави будуть законні підстави забрати їх в армію, пояснила юрист Христина Очкур. Передає НСН.

Чи мобілізують багатодітних чоловіків

Як відомо, офіційно законопроект 10449 досі не прийняли в Раді, але в ньому прописаний цікавий момент, які передбачають можливість мобілізації багатодітних чоловіків.

Відзначимо, що “багатодітними” в Україні вважаються сім’ї, у яких є троє або більше дітей неповнолітнього віку (до 18 років).

“Чоловіки, які не платять аліменти, при цьому мають троє або більше дітей, можуть потрапити під мобілізацію, незважаючи на те, що багатодітні”, – уточнила Очкур.

За її словами, нова версія законопроекту внесе правки до статті 23 щодо пункту про відтермінування мобілізації для згаданої категорії українців.

“Якщо за законопроект проголосують у такому вигляді, то багатодітні чоловіки, які не платять аліменти, не зможуть скористатися правом на відстрочку”, – уточнила юрист.

Вона порадила не зволікати з виконанням своїх зобов’язань, адже суми аліментів самі по собі не згорять і нікуди не зникнуть. Очкур вважає, що якщо щодо призову осіб з інвалідністю Рада ще може прийняти нові правки, то по моментах із заборгованістю аліментів – навряд чи.

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