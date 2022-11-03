Часто буває, що мобільними телефонами не користуються, а заряд батареї швидко знижується до нуля. Це повинно насторожувати. Є...
Українцям, які стали внутрішньо переміщеними особами чи біженцями, може бути призначена допомога від UNHCR (Агентства ООН у справах...
В російській армії панують деморалізація, дезертирство та самогубства. Також у рф продовжується мобілізація, хоча формально там оголосили про...
Багатьох українців цікавить питання, чи перерахують їм комунальні платежі за періоди, коли були відключення електроенергії та води. Адже...
Як зберегти їжу безпечною для вживання під час вимкнення електроенергії? Без світла продукти за кілька годин у холодильнику...
На Запоріжжі російські мобілізовані зарізали корів, викрали машину і відкрили вогонь по своїм. Вони були дуже п’яні. Про...
Російські хакери зламали Інстаграм Залужного. Як відомо, соцмережа належить компанії Meta, яка заборонена та визнана екстремістською організацією на...
З 14 листопада набирає чинності постанова уряду щодо оформлення та видачі посвідчення особи на повернення в Україну. В...
У ЗМІ назвали ідеологів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І це, виявляється, не Путін.
Українці, які не мають необхідного страхового стажу, не можуть розраховувати на пенсію. Їм доступна лише невелика соцдопомога. Названо...
Допомога для ВПО від держави нараховується тричі на місяць. Саму виплату кожен переселенець може отримати один раз на...