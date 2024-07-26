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«Ракети злетіли у повітря разом із бортами»: в Криму атаковано військовий аеродром

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Журналіст
«Ракети злетіли у повітря разом із бортами»: в Криму атаковано військовий аеродром

В Криму атаковано військовий аеродром ворога. Є влучання, сталася пожежа, детонують боєприпаси.

На аеродромі “Саки” вражений склад з боєприпасами. Ракети “повітря-повітря” в Саках полетіли в повітря. Разом із бортами, – повідомляв сьогодні вночі моніторинговий Телеграм-канал «Кримський вітер», передають «Новини України – НСН».

Тут також публікували відео нічної «бавовни» у Криму і розповідали про велику кількість швидких і пожежних машин, які рухалися в бік аеродрому.

Тим часом, опозиційні розЗМІ пишуть, що є влучання у склад БК на аеродромі, там сталася пожежа. Поранено двох військовослужбовців.

Крім того, ракетою вражено місце дислокації ППО за 5 км від села Шовковичне у Сакському районі. В результаті було знищено РЛС.

В Криму атаковано військовий аеродром: коментар Братчука

Вранці 26 липня в ефірі телеканалу FREEДОМ події в Криму прокоментував речник Української добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук.

На російському військовому аеродромі “Саки” у тимчасово окупованому Криму після нічної атаки детонують боєприпаси. Крім того, можуть бути уражені військові літаки противника. Це — результат успішної роботи Сил оборони України, сказав Сергій Братчук.

Зараз йде дорозвідка цього удару, але попередньо можна говорити про те, що є влучання у склад боєприпасів і, наскільки мені відомо, зараз триває детонація. Могли бути вражені також кілька ворожих літаків, що розташовані на цьому аеродромі, — розповів він

«Ракети злетіли у повітря разом із бортами»: в Криму атаковано військовий аеродром«Ракети злетіли у повітря разом із бортами»: в Криму атаковано військовий аеродром

Гість ефіру нагадав, що до цього удару по аеродрому “Саки” завдавали ще в січні, й окупанти, можливо, сподівалися, що ударів по ньому в найближчому майбутньому не буде. Як каже Братчук, вони навіть не встигли підняти літаки у повітря. Їх на аеродромі останнім часом було мінімум 16 одиниць, йдеться про Су-34 та Су-35.

Але не лише про літаки. Тут треба розуміти, як на мене, більш глобальний момент. Річ у тому, що літаки — це приємно, коли ми говоримо про те, що збиваються, знищуються. Але, на мою думку, все-таки головне — коли знищується аеродромна інфраструктура. Тому що це те, що забезпечує польоти цих літаків. Не буде інфраструктури — не буде злетів і тим більше посадок не буде. І, як мінімум, ворог переміщатиме свої літаки на більш далеку відстань, наприклад, на територію вже Російської Федерації, що збільшує і час підльоту, і можливості наших засобів протиповітряної оборони на те, щоб реагувати у разі ворожої авіаційної атаки… І найголовніше, наші люди матимуть більше часу для того, щоб сховатись у безпечному місці, — прокоментував Сергій Братчук

Він також зазначив, що Україна має достатньо засобів власного виробництва для ударів по військових об’єктах окупантів на території тимчасово окупованого Криму.

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