Атаковано військовий аеродром: що вибухало і палало сьогодні на Росії (відео)

Сьогодні на Росії вночі знову вибухало і палало. Влада як завжди звітує про збиті чи пригнічені цілі, а місцеві мешканці публікують фото і відео влучань, руйнувань і пожеж.

«Новини України – НСН» зібрали максимум доступної інформації про нічні атаки.

Отже, у ніч проти 5 липня у двох російських регіонах панувала досить неспокійна обстановка. БПЛА атакували нафтопереробний завод у Ростові, а також Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї, внаслідок чого могли бути уражені цілі на військовому аеродромі.

Що вибухало і палало сьогодні на Росії

Краснодарський край

Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв повідомив, що російські системи ППО змогли перехопити кілька безпілотників над Ростовською областю, проте уламки нібито пошкодили об’єкти інфраструктури.

А от незалежне видання ASTRA, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що внаслідок нічної атаки уражений військовий аеродром у Приморсько-Ахтарську, поранений військовослужбовець. Регіон атакували не лише безпілотники, а й як мінімум 2 ракети.

Згідно з відкритими даними, «Приморсько-Ахтарськ» – аеродром спільного базування в Краснодарському краї, розташований на північно-східній околиці міста Приморсько-Ахтарська. На аеродромі дислоковано 960-й гвардійський штурмовий авіаційний полк в/ч 75387, що входить до складу 1-ї гвардійської змішаної авіадивізії 4-ї гвардійської армії ВПС та ППО. На озброєнні полку складаються штурмовики Су-25, Су-25УБ та Су-25СМ3.

Крім влучання в аеродром, у Приморсько-Ахтарську було влучання в електропідстанцію, після чого у частині абонентів виникли перебої з електрикою.

У Міноборони РФ офіційно повідомили, що збиті 14 безпілотників, замовчавши про ракети і про попадання по військовому аеродрому і в електропідстанцію. Не повідомила про це і місцева влада.

Зате місцева влада повідомила про пошкодження цивільних об’єктів. Зокрема, про влучання уламків у триповерховий будинок. За даними влади, тут постраждали 6 людей, серед них двоє дітей. Одна дитина загинула.

На відео нижче – момент влучання і наслідки у Приморсько-Ахтарську

«Бавовна» у Ростовській області

У ніч проти 5 липня вибухи пролунали і на території Ростовської області. О 03:01 губернатор регіону Василь Голубєв написав, що підрозділи ППО почали працювати з кількох повітряних цілей. Згодом було додано, що над територією області нібито вдалося перехопити 10 безпілотників.

За даними оперативних чергових служб, внаслідок повітряної атаки та падіння уламків БПЛА зафіксовано ландшафтні пожежі на лівому березі Дону в Ростові та в Азовському районі. До місць загоряння виїхали пожежні розрахунки. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація уточнюється, – написав Василь Голубєв

У російському медіа SHOT стверджують, що місцеві жителі чули близько 10 вибухів за ніч і в одному з районів після цього почалася пожежа. Містяни припустили, що метою атаки могла стати місцева ТЕЦ-2. Влада цю версію ніяк не коментувала на момент публікації матеріалу.

У Телеграм-каналі Astra писали, що горіти після атаки міг також нафтовий термінал, розташований у Ростові, але офіційно росіяни цю версію не підтверджували.

Відео нічної “бавовни” у Ростові

А згодом на Росії повідомили, що причиною однієї з масштабних пожеж нібито став військовий гелікоптер, який екстрено і невдало приземлився у полі. Він намагався сховатися від дронів.

За словами джерел, пожежа сталася в ніч проти 5 липня в Азовському районі області. Під час масованої атаки безпілотників ЗСУ пілот вертольота МІ-28 здійснив вимушену посадку на полі, щоб не потрапити під удар дронів.

Однак через високу температуру двигуна під вертольотом спалахнула трава. Вогонь швидко поширився на площу близько 500 квадратних метрів.

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