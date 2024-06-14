«Жутко»-пекельна ніч на Росії: атакували близько сотні БПЛА, виникли пожежі, ціле місто без світла (відео)

14 червня була пекельна ніч на Росії. В той час, як окупанти запускали ракети і «Шахеди» по Україні, різні регіони країни-агресорки теж атакували БПЛА. Адже у цю гру можна грати вдвох. Лунали тривога і вибухи. Виникли пожежі. Ціле російське місто залишилося без світла.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо на цей момент.

Російське Міноборони заявило, що вночі 14 червня сили ППО нібито перехопили і знищили 87 українських безпілотників над територією Росії і тимчасово окупованого Криму.

Повідомляється, що нібито 70 безпілотників знищили над територією Ростовської області, 6 − над Воронезькою, 6 − над Курською, 2 − над Бєлгородською, 2 − над Волгоградською областю і 1 − над територією окупованого Криму.

“Жутко”: місцеві мешканці про ніч на Росії у Ростовській області

Російські Телеграм-канали пишуть, що жителі Морозовська Ростовської області вночі повідомили про вибухи, у місті виникла пожежа.

Нагадаємо, в Морозовську розташований військовий аеродром. 5 квітня цього року він уже зазнавав атаки.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що внаслідок атаки БПЛА в Морозівському районі кілька населених пунктів залишилися без світла.

Як стало відомо, у Морозівську вночі БПЛА влучив по електропідстанції, все місто знеструмлено досі.

Як з’ясувало російське незалежне видання ASTRA, під час нічної атаки на Ростовську область безпілотник влучив в електропідстанцію на вулиці Луначарського в місті Морозовську. Виникла пожежа. Місто знеструмлене.

Як повідомляють місцеві жителі, у місті зараз немає не лише світла, а й води.

Вночі місцеві мешканці у пабліках писали, що було «жутко».

На відео нижче – момент вибуху, який було чутно у Ростові-на-Дону

Атакували нафтобазу

Крім того губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, що нібито вночі безпілотники атакували нафтобазу − вона нібито “незначно” пошкоджена.

Чекаємо офіційної інформації від української сторони.

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