«З дому ніхто не виходить: ні в школу, ні на роботу»: понад 100 дронів атакували Туапсе, Новоросійськ і Крим

Понад 100 дронів атакували Туапсе, Новоросійськ і Крим сьогодні вночі і вранці. Також вибухи лунали у Бєлгородській і Курській областях. Атака викликала неабияку метушню в окупантів. Спалахнули пожежі, перекривали рух транспорту, а мешканців навіть закликали не виходити з будинків. В Севастополі проблеми з електропостачанням.

Новини України – НСН розповідають все, що відомо про масовану атаку на даний момент.

Більше 100 дронів атакували Туапсе, Новоросійськ, Бєлгород, Курськ і Крим

Міноборони країни-агресорки заявило, що сьогодні вночі та вранці Росію і Крим атакували більше сотні дронів.

Нібито 51 дрон був над Кримом, 44 над Краснодарським краєм, 6 над Бєлгородською областю і ще один над Курською. А також повідомляють про 6 безпілотних морських катерів в акваторії Чорного моря.

Звісно, МО росії каже, що все було збито, перехоплено чи пригнічено. Тільки от відео, оприлюднені у мережі, говорять про інше.

«З дому ніхто не виходить: ні в школу, ні на роботу»: обстановка в Новоросійську

Мешканців Краснодарського краю попереджали про навчання. Але вони мали закінчитися до 23 години вечора. А вночі тут почали лунати потужні вибухи.

Сьогодні вночі київський режим безуспішно спробував атакувати цивільні об’єкти на території Новоросійська. Вдячний нашим військовослужбовцям за злагоджену та якісну роботу. Силами ППО було придушено понад 10 безпілотників. Внаслідок падіння апаратів виникли локальні загоряння, які зараз ліквідуються. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Прошу новоросіян зберігати спокій і не викладати фото та відео роботи наших засобів ППО у соціальні мережі, – заявив губернатор

Але не 10, а 33 безпілотники та понад 35 вибухів нарахували в Новоросійську місцеві жителі.

Мешканці вночі повідомляли, що порт був знеструмлений. Рух Магістральною вулицею повністю перекритий.

У місті було чути сирени швидких та пожежних машин.

З дому ніхто не виходить. Ні до школи, ні на роботу, — наказав заступник голови Новоросійська Яменсков у чаті свого телеграм-каналу

Також Яменсков повідомив про відключення електрики у низці районів.

Неабияка метушня розпочалася в Новоросійську сьогодні вночі

Моменти атаки потрапили на відео.

Такого ще не було – каже мешканка Новоросійська за кадром.

Як повідомляє моніторинговий телеграм-канал «Кримський вітер» у Новоросійську дони влучили в мазутний термінал.

Супутникові знімки показують пожежу, а проведена OSINTерами локація точки удару – координати 44.735376, 37.767643, – йдеться у повідомленні

Туапсе теж був під атакою

Ще одне місто Краснодарського краю росії опинилося під атакою Це Туапсе. Тут метушня почалася рано вранці 17 травня.

Оперштаб Краснодарського краю повідомляв

«За інформацією ЄДДС Туапсинського району, рано-вранці 17 травня київським режимом здійснено спробу терористичної атаки з використанням 2 БПЛА на цивільну інфраструктуру в Туапсе. Внаслідок падіння апарату сталося спалах на території НПЗ, спеціальні служби розпочав гасіння. За попередньою інформацією, постраждалих немає»

У місті завили сирени.

А туапсинський нафтопереробний завод спалахнув після атаки БПЛА.

Вибухи тут почалися рано вранці.

Севастополь: скасовано заняття у школах і дитячих садках

У Севастополі після нічної атаки призупинено роботу підстанції, у місті точкові відключення електрики, скасовано заняття у всіх школах, закладах середньої освіти та дитячих садках, — повідомив так званий губернатор окупованого Севастополя Развожаєв

Він заявив, що на відновлення електроенергії у Севастополі потрібно близько доби.

Поки йдуть відновлювальні роботи, місто не зможе отримувати достатньо енергії. Відповідно будуть точкові відключення світла. Про те, коли і в яких районах міста відключатимуть електрику, інформуватимуть комунальні служби. У зв’язку з ситуацією, що склалася, мною прийнято рішення про відміну занять у всіх школах, установах середньої освіти і дитячих садках. Розумію, що є діти, яких вже привезли до садків — з ними займатимуться вихователі доти, доки малюків не заберуть батьки. Прошу всіх поставитися до ситуації з розумінням. Співробітники комунальних служб докладають усіх зусиль, щоб відновити роботу енергосистеми якнайшвидше. Інформуватиму про хід робіт», — написав «губернатор» анексованого міста

Він подякував окупантам за роботу, в результаті якої місто залишилося без світла.

Раніше ми повідомляли: Вибухи в Криму, атаки на Бєлгород і Ростов, пожежа під Москвою – що і де палало в окупантів

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