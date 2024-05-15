Вибухи в Криму, атаки на Бєлгород і Ростов, пожежа під Москвою. Вечір, ніч та сьогоднішній ранок в окупантів були веселими.

Новини України – НСН розповідають, що і де палало в окупантів. Зібрали максимум інформації.

Вибухи в Криму

Сьогодні вночі в районі аеродрому Бельбек під Севастополем було гучно, повідомляє моніторинговий телеграм-канал «Кримський вітер».

Основні вибухи були о 01.55-01.56, також, імовірно, працювало РосППО. Після цього протягом 15 хвилин продовжувалися вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Місцеві жителі бачили заграву.

Друга хвиля атаки тривала до 02:35. Вибухи були чутні в Євпаторії та Бахчисарайському районі.

Росвлада Севастополя повідомили про ‘падіння уламків збитої ракети в приватному секторі на вулиці Федорівській’. Постраждалих нібито немає.

У той же час моніторингова група ‘Кримського вітру’ на супутникових знімках відзначає три осередки пожеж на аеродромі Бельбек у районі злітної смуги та місць стоянок літаків.

Через годину після закінчення ракетної атаки по аеродрому Бельбек вогнищ пожежі в районі стоянок літаків побільшало, а самі пожежі – сильніші, повідомляє моніторингова група ‘Кримського вітру’ з посиланням на дані супутникової зйомки.

Тим часом в МО росії повідомляють, що засоби ППО знищили 10 ракет ATACMS над територією Криму. Вірогідно, збивали аеродромом.

Місцеві жителі кажуть, що ракет було близько 20.

Атака на паливну базу в Ростовській області

Паливна база атакована БПЛА в Ростовській області, – заявив губернатор

Він каже, що нібито обійшлося без наслідків.

Сьогодні вранці внаслідок атаки 2-х БПЛА на паливній базі у Пролетарському районі сталося два вибухи, спалах палива це не викликало. Постраждалих немає, – пише Голубєв

Удари по Бєлгородщині

У Бєлгороді все стабільно. Війна, яку роз’вязало російське керівництво проти України, там продовжується.

За даними губернатора Гладкова, над Бєлгородом та Бєлгородським районом цієї ночі працювала ППО – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждали двоє мирних мешканців.

У селищі Дубове внаслідок прямого влучення снаряду спалахнув приватний житловий будинок.

У Білгородському районі після відбиття засобами ППО повітряної атаки з боку ЗСУ у селищі Дубове різні пошкодження виявлено у семи приватних житлових домоволодіннях: вибиті вікна, посічені покрівлі та паркани. Також уламками посічені два автомобілі. Є ушкодження лінії електропередачі. У селі Головине пошкоджено покрівлю та стелю одного приватного житлового домоволодіння.

Спалахнула електропідстанція військової частини ФСБ та заводу з виробництва військового обладнання в Підмосков’ї

Як повідомляє російський телеграм-канал ASTRA, електропідстанція військової частини ФСБ та заводу з виробництва військового обладнання спалахнула в Підмосков’ї. Але тут причиною, вірогідно, підпал, а не атака.

Пожежа на електропідстанції у Балашисі сталася увечері 14 травня. Про це офіційно повідомили і голова Балашихи та місцева адміністрація. В адміністрації заявили, що причиною пожежі стало ‘коротке замикання’, а голова міста про причини промовчав. У ЗМІ пишуть, що причиною міг стати підпал.

Як з’ясувала ASTRA, пожежа сталася на підстанції місцевого заводу «Прогрес». На території цього ж заводу знаходиться в/ч 35 533 ФСБ РФ. Згідно з даними сайту Agentura.ru, ця військова частина входить до складу Науково-технічної. служби ФСБ РФ. Як повідомляється, центр займається розробкою та виробництвом та тестуванням електронних носіїв різних програм для військового комплексу країни та цивільних підприємств.

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