17 БПЛА на Росії і вибухи в Криму – що відомо про нічну бавовну в окупантів (відео)

17 БПЛА на Росії зафіксували цієї ночі. Офіційні джерела говорять, що усі дрони було знищено, перехоплено або пригнічено. Але не все так однозначно. Також лунали вибухи в Криму, через які у пропагандистів розпочалася істерика.

Про нічну бавовну у окупантів Новини України – НСН розповідають, з посиланням на низку джерел.

17 БПЛА на Росії

За офіційними даними російської влади, вночі над територією країни-агресорки було знищено або перехоплено 17 БПЛА.

А саме:

9 – над територією Брянської області,

3 – над територією Курської області,

2 – над територією Бєлгородської області та

3 – над територією Калузької області.

Але не все так однозначно, як каже російська влада.

Так, попередньо відомо, що частину БПЛА у Брянській області перехопила електропідстанція.

Тут сьогодні було дуже тривожно. Місцеві мешканці публікували відео “салюту”

Також відомо, що у Калузькій області три БПЛА “впали” вночі в районі нафтобази у місті Людіново. Про це повідомляє губернатор. Він каже, що постраждалих та руйнувань немає.

А от російські ЗМІ надають іншу інформацію.

Після падіння БПЛА стався вибух цистерни з бензином на нафтобазі у Калузької області – пише “База”.

За даними “Бази” цієї ночі безпілотники атакували нафтобазу «Калуганафтопродукт» у Людиновому. Внаслідок падіння двох БПЛА літакового типу стався вибух цистерни з бензином об’ємом майже 700 кубічних метрів. За півгодини на території нафтобази впав третій безпілотник.

Вибухи в Криму викликали істерику у пропагандистів

У ніч на 28 квітня у Криму чули вибухи, повідомляють місцеві телеграм-канали.

За даними громадського мовника «Суспільне», понад десять вибухів пролунало близько 01:00 у Раздольненському районі, що знаходиться на кордоні з Джанкойським на півночі Криму.

«Було гучно, відчувалося ніби стіни тремтять», – розповіли виданню мешканці району

Також про звуки вибухів у Джанкої та Джанкойському районі повідомляли телеграм-канали.

Російська влада цю інформацію наразі не коментувала.

Тим часом, Z-паблики пишуть про удар ATACMS по підрозділах РОЗППО на мисі Тарханкут.

Чекаємо на офіційну інформацію від України.

А поки ми чекаємо на інформацію про сьогоднішню бавовну, з’явилися супутникові знімки наслідків атаки безпілотників на нафтобазу «Роснефть» у Смоленській області 24 квітня.

Внаслідок атаки постраждали щонайменше чотири резервуари з нафтопродуктами. За даними українських джерел, на цих об’єктах було 26 тисяч м3 нафти.

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